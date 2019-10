Creadores de Game of Thrones abandonan su trilogía de Star Wars

Benioff y Weiss cerraron este año una época en Game of Thrones.

"Amamos Star Wars. Cuando George Lucas lo creó, nos creó a nosotros también", dijeron hoy Benioff y Weiss.

"Llegar a hablar de Star Wars con él y con el actual equipo de 'Star Wars' fue una emoción inolvidable y siempre estaremos en deuda con la saga que cambió todo. Pero no hay tantas horas en un día y sentimos que no podíamos hacer justicia tanto a 'Star Wars' como a nuestros proyectos en Netflix. Así que tristemente nos haremos a un lado", añadieron.

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, les dijo adiós dejando la puerta abierta al futuro.

"David Benioff y Dan Weiss son narradores increíbles. Esperamos incluirlos en el viaje más adelante cuando puedan alejarse de su ocupada agenda para centrarse en Star Wars", afirmó.

Benioff y Weiss cerraron este año una época en Game of Thrones, que con su octava temporada puso fin a un fenómeno histórico de la televisión que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo.

En febrero de 2018, ambos se apuntaron al universo de Star Wars para desarrollar tres nuevas películas que serían independientes a la saga de los Skywalker.

Estaba previsto que la primera de esas tres cintas de Star Wars con Benioff y Weiss a los mandos se estrenara en 2022.

En su camino a una galaxia muy lejana se interpuso Netflix, que les contrató en agosto para desarrollar producciones audiovisuales para esta plataforma de "streaming".

The Hollywood Reporter aseguró que el gigante digital les contrató por 200 millones de dólares.

La salida de los cerebros de Game of Thrones no dejará vacía la rampa de lanzamiento de "Star Wars", que tiene numerosos proyectos en su horizonte inmediato.

El 20 de diciembre se estrenará Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker, que pondrá fin a la tercera trilogía de la saga; y el 12 de noviembre verá la luz The Mandalorian, la primera serie con acción real de Star Wars y que servirá para inaugurar el servicio de streaming Disney+.

Más allá de este año, Star Wars tiene a Rian Johnson, el director de Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (2017), trabajando en otras tres nuevas tres películas; y a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, colaborando con Kennedy en un nuevo filme de la saga.