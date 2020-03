En ese sentido, aseguró en una entrevista concedida a Monumental 1080 AM que "de hecho" el Consejo Administrativo del Instituto de Previsión Social está evaluando la posibilidad de pedir reprogramación presupuestaria o una ampliación presupuestaria.

El IPS ahora está bajo el mando del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, así como todo el sistema nacional sanitario, para hacer frente a la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Así lo anunció el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en una conferencia de prensa el jueves, luego de una reunión con representantes de los diferentes subsistemas de salud.

En ese contexto, circuló en redes sociales un comunicado que señalaba que los fondos jubilatorios serían destinados para reforzar el área de salud.

"Este tipo de panfleto que circula no tiene firma, no tiene sello, no tiene nada, ni siquiera entró en el orden del día del Consejo. Entonces, no entiendo la mala fe de la gente de tratar de distraer la atención cuando nuestra mayor preocupación es mejorar nuestro sistema de salud", remarcó Gubetich al respecto.

Evacuación de geriátricos

También habló acerca de los geriátricos con los que cuenta la previsional y señaló que ya están siendo casi todos evacuados como medida de prevención del sistema de salud, contra la propagación del coronavirus, ya que los adultos mayores son los que más corren el riesgo de contraer la infección.

Indicó que el Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo para el Adulto Mayor (Cream) del IPS, que funciona en el ex Hotel Casino de San Bernardino, ya fue evacuado en un 95%.

"Por un pedido de la gerencia de Salud hemos invitado a sus familiares a que lo retiraran para evitar la aglomeración", explicó. Añadió que la misma medida se implementó en el Hospital Geriátrico Prof. Dr. Gerardo Buongermini.

Médico infectado del IPS

Andrés Gubetich mencionó que la versión de que un médico del IPS está infectado con el Covid-19 es un tema que empezó a circular en redes sociales y manifestó que no existe ningún reporte oficial al respecto.

"Se han tomado unas medidas preventivas pero no hay nada oficial que confirme esto. Tengo que hacer la aclaración o no, a partir de un documento oficial del Ministerio de Salud", señaló.

Paciente con Covid-19

Un paciente con coronavirus debe ser trasladado del Centro Médico Bautista a terapia intensiva del Instituto de Previsión Social por orden de un Tribunal de Apelaciones.

El presidente del IPS habló del asunto y dijo que una vez que exista un dictamen médico que garantice que el paciente tiene una favorable condición de salud será trasladado. "Hoy estamos en condiciones de recibirlo, pero el paciente no está en condiciones de traslado", especificó.