Ante esa situación, pidió que la gente acuda lo más rápido posible a una urgencia respiratoria más cercana, ante los síntomas de alerta, como la dificultad para respirar ante el menor esfuerzo.

“Mucha gente no se quiere ir a las urgencias porque cree que no se les va a recibir y eso también es un problema. Yo les pido por favor que si se sienten mal vayan a las urgencias y de ahí vemos las internaciones, porque desde la casa es muy difícil que el médico pueda identificar realmente la celeridad de cada caso”, indicó en contacto con Monumental 1080 AM.

Igualmente, acotó que solo este martes recibió la llamada de más de 30 personas con Covid-19 que llevan el tratamiento en su casa y comienzan a sufrir la falta de aire.

“Tenemos que insistir mucho para que la gente se dé cuenta y asuma la situación. Yo sé que llegar a un hospital y ver gente en sillas desanima, pero es mejor estar sentado en una silla y tener el oxígeno que estar en tu casa sin ninguna ayuda”, puntualizó.

Además, consideró de grave la situación de la gente que va perdiendo la vida a causa del virus.

“Este momento que estamos viviendo no lo esperamos, no queríamos que nos pase y de repente estamos en esta situación (pandemia del Covid-19)”, prosiguió.

En otro momento, informó que en la sede del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército (Cimee) habilitaron este miércoles 25 camas para derivar a los pacientes que están en proceso de obtener el alta médica, pero que siguen necesitando algunos cuidados.

Mencionó que el pabellón va a contar con oxígeno, enfermería y médicos las 24 horas. “Es como para terminar los tratamientos médicos de los pacientes recuperados de Covid-19. Es para sacar la alta demanda de los hospitales y tener más camas para los que llegan”, aclaró.

Lo mismo en el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), donde tienen 16 camas de Terapia Intensiva y 40 camas normales que también ya están funcionando. “Es para ayudar a descomprimir los hospitales y va a ser un trabajo en red con los hospitales de la zona”, indicó.

La doctora comentó que hay muchos casos de pacientes que fallecen en los hospitales, con la asistencia médica, sin haber estado en Terapia Intensiva.

"Tenemos muchos pacientes con Covid que hacen un infarto masivo y esos se mueren en la sala, tenemos pacientes que llegan en muy mal estado y fallecen después de haberlos intubados", lamentó.

Paraguay enfrenta el momento de la pandemia del coronavirus con un sistema de Salud que soporta la explosión de casos sin camas en las terapias y con 212.691 casos positivos del Covid-19.