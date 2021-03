Médicos usan sus redes para pedir conciencia a la ciudadanía

‘’Tu no necesitas toque de queda, cuarentena estricta, o perder derechos constitucionales. Necesitas educación, responsabilidad, conciencia, empatía, amor propio, amor por tu familia y por tu país’’. Con esta frase compartida en Twitter, la directora de Redes y Servicios de Salud, Dra. Leticia Pintos, hizo un llamado a la conciencia de quedarse en casa ante la desesperante situación que se vive en los hospitales.

La red social de microblogueo, así como Facebook, son medios a través de los cuales los médicos de la primera línea en la lucha contra el Covid-19 y directores de Salud, de hospitales de contingencia insisten en cumplir con las recomendaciones sanitarias.

‘‘No hay lugar. Seamos responsables por nuestras vidas y la de nuestras familias’’, exhortó desde muy temprano la Dra. Yolanda Ramos, jefa de Terapia Intensiva del Hospital Nacional de Itauguá.

‘’¡Cuando estén con síntomas, consulten! No se automediquen. No lleguen tarde a los hospitales. No da gusto esperar ni hacer filas, pero hay que tener paciencia, estamos en guerra y todas las personas que fallecen nos duelen mucho como si fuesen nuestras familias. Cuidémonos por favor’’, tuiteó Ramos al darse a conocer el domingo el nuevo récord de fallecimientos por Covid-19.

Ante las posturas críticas contra las restricciones, Ramos sostuvo que no importa si el decreto es anticonstitucional o no, que lo que premia es la responsabilidad de cada uno. ‘‘A los irresponsables deberíamos ponerles una pulserita, así cuando caen en los hospitales les dejamos al final de la fila y le damos prioridad a los que sí cumplen y quieren vivir’’.

Días atrás, la directora del Hospital Nacional, Dra. Yolanda González, pidió: ‘’Por favor seamos responsables, camas que se abren, camas que se llenan. Estamos en los peores momentos’’.

Por su parte, el Dr. Roque Silva, director de la XI Región Sanitaria, pidió que, aparte de pedir por el personal de blanco en oración, también a familiares que dejen la agresividad. ‘‘No tenemos la culpa de esta situación crítica... Entendemos su desesperación... pero la violencia no está bien... Necesitamos mantener la calma’’.