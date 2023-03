Ecuador confirma a su nuevo entrenador

La Selección de Ecuador confirmó ayer al español Félix Sánchez como su nuevo seleccionador nacional.

Félix Sánchez fue elegido como nuevo entrenador de la Absoluta para ocupar el cargo vacante tras la salida del argentino Gustavo Alfaro luego del Mundial de Qatar 2022.

Entre su trayectoria como técnico, el español de 47 años, destaca su paso durante 10 años en La Masía del Barcelona, 7 años en la Aspire Academy de Qatar, 10 años en la Selección de Qatar en donde logró los títulos de la Copa Asia Sub 20 y luego Copa Asia a nivel de mayores.

Su última experiencia como adiestrador fue precisamente dirigiendo al equipo catarí en su Mundial, donde no consiguió buenos resultados y terminó eliminado con 0 puntos en el Grupo A y donde solo marcó un gol en el duelo de la segunda jornada frente a Senegal (derrota 1-3).



Mbappé le da un triunfo agónico al PSG

El París Saint Germain sigue en su búsqueda de otro campeonato local francés, tras la decepcionante eliminatoria ante Bayern Múnich en los octavos de final de la Champions League.

Pero el equipo dirigido por Christophe Galtier con Sergio Ramos, Lionel Messi y Kylian Mbappé en cancha tuvo que trabajar más de la cuenta para vencer al Brest en condición de visitante por 2-1.

El marcador lo abrió el español Carlos Soler a los 37 minutos para los parisinos, pero antes de finalizar el primer tiempo Franck Honorat pondría el empate 1-1 para el Brest sobre 43 minutos.

Pero a los 91 minutos apareció Kylian Mbappé tras habilitación de Messi y así el PSG alcanza la cuarta victoria al hilo, suma 66 puntos, sobre los 55 de su escolta Marsella que hoy juega a las 16:45.











Presunta hija de Pelé aguarda por herencia

Una mujer que reclama ser hija del fallecido ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, tendrá reservada su parte de herencia hasta comprobarse el parentesco, informó este sábado el abogado de la familia.

“La parte que sería destinada a ella, considerando la posibilidad de ella ser heredera, quedará obligatoriamente reservada”, señaló en entrevista al portal G1, de la red Globo, el abogado Augusto Miglioli, que representa a tres de los seis hijos del mítico futbolista.

En su testamento, el propio Pelé, quien murió el pasado 29 de diciembre a los 82 años víctima de un cáncer, admitió la posibilidad de ser padre de Maria do Socorro Azevedo, de la que no se tienen más detalles. La mujer instauró el año pasado un proceso de reconocimiento de paternidad ante la Defensoría Pública del Estado de São Paulo y el Tribunal de Justicia regional llegó a notificar a Pelé.