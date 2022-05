La FIFA toma el caso de Byron Castillo

El comité disciplinario de la FIFA ha decidido ayer abrir expediente en relación con la denuncia presentada la semana pasada por Chile sobre la presunta falsa nacionalidad ecuatoriana del jugador Byron Castillo (23 años) y en la que la federación andina reclama, por alineación indebida, la plaza para el próximo Mundial de Qatar lograda por Ecuador.

Castillo disputó ocho partidos valederos para la clasificación de la Copa del Mundo en los que la selección ecuatoriana sumó 14 puntos que, según la demanda interpuesta, deben ser restados, lo que le otorgaría la cuarta plaza a Chile y la clasificación para la próxima cita mundialista.

Con el expediente abierto, la FIFA ha concedido diez días a las partes para presentar una primera ronda de alegaciones, que también han sido requeridas al resto de selecciones a las que Ecuador se enfrentó.



Con el terrible Kevin, el City apabulla 5-1

Kevin De Bruyne (foto) se mandó un póker de goles para que el Manchester City golee de visitante 5-1 al Wolverhampton por la jornada 33 de la Premier League (fecha de regularización).

Con esta victoria, los ciudadanos quedaron 3 puntos por encima del Liverpool, al tope de la tabla de posiciones con 89 puntos. Los Reds suman 86. En las próximas dos fechas, el City visitará al West Ham y recibirá al Aston Villa. Mientras que el Liverpool visitará a Southampton y recibirá al Wolverhampton.

En otros juegos de regularización de ayer, Chelsea venció 3-0 a Leeds como visitante, mismo marcador a favor para Leicester ante Norwich y empataron 0-0 Watford con Everton. Hoy a las 14:45 por la fecha 22, se juega el clásico del Londres entre Tottenham vs. Arsenal.



Atlético Madrid a un paso de Champions

Con los goles de Matheus Cunha (28’) y Rodrigo de Paul (62’), Atlético Madrid venció 2-0 a Elche en condición de visitante y quedó muy cerca de asegurar su cupo a la Champions League 2022/2023.

Son 6 puntos la diferencia entre los colchoneros (67) que son terceros y el Betis (61), que se ubica quinto, en zona de Europa League, restando 6 puntos por disputarse.

En el medio quedó Sevilla con 66 unidades; justamente el domingo se medirán Atlético Madrid y Sevilla desde las 12:30 en el Wanda Metropolitano.

Hoy la fecha 36 de La Liga Española continúa con tres juegos, Real Sociedad vs. Cádiz de Santiago Arzamendia, desde las 13:00. Cádiz suma 35 unidades, y está solamente a dos puntos del Mallorca que de momento está descendiendo. Rayo Vallecano vs. Villarreal desde las 14:00 y Real Madrid vs. Levante a las 15:30.