Selección Sub 20

Albirroja empata en amistoso ante Uruguay

La Selección Paraguaya Sub 20 empató 2 a 2 ante Uruguay en compromiso amistoso disputado en la ciudad de Montevideo.



El elenco local se había adelantado 2-0 en el primer tiempo, pero el equipo guaraní tuvo una gran reacción para igualar en la complementaria, con una excelente exposición futbolística. En el primer amistoso, el local había triunfado por 2-1.

El equipo paraguayo, que es dirigido por Aldo Bobadilla, se prepara para disputar el Sudamericano Juvenil que se desarrollará en el mes de enero del 2023 en Colombia y que otorga 4 cupos al Mundial. Paraguay no consigue calificar hace 3 campeonatos consecutivos.



MLS

Andrés Cubas se sumó al Vancouver

El volante de la Selección Paraguaya Andrés Cubas continuará su carrera deportiva en la MLS. El futbolista de 25 años, últimamente en el Nimes de Francia, jugará en el Vancouver Whitecaps.

Su equipo forma parte de la Conferencia Oeste y en esta temporada 2022 arrancó con complicaciones, sumando apenas 4 puntos en 8 presentaciones y ocupando la última posición de la tabla.





Cubas jugó en Boca Juniors, Pescara, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba y Nimes. En esta última institución jugó 50 partidos y marcó dos goles. Mientras que con la Selección Paraguaya fue parte en 8 juegos entre Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 y la Copa América de Brasil 2021.





Premier League

Ronaldo salva al Manchester ante Chelsea

El Chelsea, que dominó en el juego pero al que le faltó efectividad, empató 1-1 en su visita al Manchester United, al que salvó de la derrota su estrella Cristiano Ronaldo, este jueves en un partido avanzado de la 37ª jornada de la Premier League. Los 66 puntos permiten a los Blues, terceros de la clasificación, dar un pequeño paso más hacia su objetivo de clasificarse para la próxima Liga de Campeones, a la que acceden en Inglaterra los cuatro primeros clasificados.

El Chelsea se distancia con 6 puntos de ventaja sobre el Arsenal (4º) y, sobre todo, con 8 de margen respecto al Tottenham (5º), el primer equipo fuera de esa zona. United, 6°, tiene 55.



NBA

Milwaukee deja en el camino a Chicago

El griego Giannis Antetokounmpo lideró a sus Milwaukee Bucks para eliminar a los Chicago Bulls de los playoffs de la NBA, mientras que los Golden State Warriors de Stephen Curry hicieron lo mismo con Denver Nuggets.

Con 33 puntos del griego, los actuales campeones de la NBA superaron por 116-100 a los Bulls para llevarse la serie de playoffs de la NBA en la Conferencia Este de la NBA por 4-1.

Antetokounmpo mostró un estado de forma dominante al acertar 11 tiros de 15 desde el campo y terminar con nueve rebotes en el partido disputado en el Arena FiServ Forum de Milwaukee.

Milwaukee ahora avanza a una serie de semifinal de la Conferencia Este contra los Boston Celtics.