Dortmund golea y Haaland hace doblete

Borussia Dortmund goleó 6-1 al Wolfsburgo por la fecha 30 del torneo alemán, a una semana de enfrentarse al líder del Bayern de Múnich. Lo más resaltante de la jornada fue el regreso al doblete por parte del delantero noruego Erling Haaland.A pesar de las bajas en el Dortmund, este sobrepasó con creces al Wolfsburgo al anotar cinco goles en apenas un cuarto de hora en el primer tiempo. Tom Rothe, de 17 años, abrió el marcador; Axel Witsel, Manuel Akanji, Emre Can, el primero de los dos Haaland cerraron la primera parte, al que se agregó un nuevo gol del noruego al minuto 54. Haaland suma ya 18 goles en la liga alemana.Bayern, que tiene 69 puntos, juega hoy desde las 09:30 ante Arminia Bielefeld. El Dortmund sigue siendo su escolta con 63.



Agradecen a Bielsa en diario rosarino

Simpatizantes del club de fútbol inglés Leeds United publicaron ayer un mensaje de agradecimiento al ex DT del club Marcelo Bielsa en un diario de Rosario. “Nos recordaste que el fútbol puede ser hermoso y que un equipo puede ser más grande que la suma de sus partes”, dice el texto publicado en el diario La Capital de Rosario, bajo el título “Thank you, Marcelo” (Gracias, Marcelo). ”Nos diste mucho más que fútbol. Nos guiaste a través de una pandemia y nos acercaste mientras estábamos separados. Nos mostraste que la integridad y la decencia importan, tanto en los buenos tiempos como en los malos”, dice otro de los fragmentos del mensaje de reconocimiento al Loco, quien fue destituido en febrero pasado, luego de regresar a Primera División al club en 2020.



Sin Alderete, Valencia cae ante el Osasuna

Alejado definitivamente de las posiciones europeas y sin el paraguayo Omar Alderete en el cuadro titular, Valencia cayó 1-2 en su visita al Osasuna por la fecha 32 de la liga española. Osasuna se adelantó con un gol del argentino Chimy Ávila de penal (49’) y aumentó por medio del croata Ante Budimir (74’), antes de que Carlos Soler marcase para los locales también desde los once metros (83’). Hoy, a las 15:00, juega el solitario y como puntero del torneo, Real Madrid (72 puntos), que visita a Sevilla, que es tercero (60), con la misma cantidad de puntos que el segundo, Barcelona. De ganar, Madrid quedaría a tres puntos del título del campeonato.