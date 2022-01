Club de Pepe arranca bien en Guatemala

El entrenador paraguayo José Cardozo arrancó con buen pie su segundo torneo consecutivo al frente del Municipal, en el torneo Clausura 2022 del fútbol guatemalteco. Le ganó a domicilio (0-2) al Santa Lucía Cotzumalguapa por la primera fecha del certamen del país centroamericano. Los goles para el equipo del Pepe llegaron por intermedio de José Manuel Franco y José Carlos Martínez, en un choque disputado en el estadio Municipal de Santa Lucía, unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Guatemala.El ex entrenador de Olimpia y futbolista de la Selección Paraguaya llegó a Guatemala en julio de 2021 y en su primer torneo en el país centroamericano su equipo cayó eliminado en semifinales. El otro equipo tradicional de Guatemala, Comunicaciones, goleó por 7-0 como local al Nueva Concepción en Ciudad de Guatemala.



El colombiano Farid Díaz anuncia su retiro

El defensor colombiano Farid Díaz (foto) anunció en la víspera el fin de 19 años de carrera futbolística. El jugador cafetero vistió últimamente la camiseta de Nacional de Paraguay y antes jugó con Olimpia, donde conquistó la estrella 41 en el torneo Apertura del 2018. Díaz tuvo una extensa carrera con pasos por diferentes clubes colombianos, pero donde logró una marcada trascendencia fue en el Atlético Nacional de Medellín donde jugó desde el 2012 al 2017, tiempo en el que ganó títulos locales, más la Copa Libertadores del 2016 y la Recopa Sudamericana del año siguiente.”Ese es Farid Díaz, nació en el César, ese es Farid Díaz, nuestro lateral, tiene huevos y es campeón CONTINENTAL ¡Muchos éxitos @farid_diaz19!”, escribió el Atlético Nacional.



Cuarteto de árbitras hace historia en CAN

La ruandesa Salima Rhadia Mukansanga será hoy la primera mujer en arbitrar un partido de la Copa Africana de Naciones (CAN). Será cuando se enfrenten Guinea y Zimbabue, en la ciudad de Yaundé, a las 13:00, según anunció la Confederación Africana (CAF) de Fútbol presidida por el ex futbolista Samuel Eto'o.”Es la primera vez que un equipo enteramente femenino arbitrará un partido de la CAN”, precisó la CAF en un comunicado. La camerunesa Carine Atemzabong y la marroquí Fatiha Jermoumi serán las asistentes laterales, mientras la responsable del VAR será la marroquí Bouchra Karboubi. La árbitra ruandesa de 35 años había sido ya la primera mujer en el papel de cuarto árbitro de un partido de la CAN. Fue en Guinea-Malaui, y figuraba también entre los árbitros de campo del torneo olímpico de los Juegos de Tokio en 2021.