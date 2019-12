Boca Juniors presentó a Miguel Ángel Russo

El entrenador Miguel Ángel Russo, quien fuera cesado de la dirección técnica de Cerro Porteño en octubre pasado por malos resultados, fue presentado ayer como nuevo entrenador de Boca Juniors.

El adiestrador argentino firmó contrato por un año con el club de la ribera que tiene como nuevo presidente a Jorge Ameal y como vicepresidente segundo al ex futbolista e ídolo xeneize Juan Román Riquelme, quien lo recomendó.

“Ojalá que me toque ganar la Copa y festejar en la Bombonera. Es lo que uno busca y lo que uno quiere”, fueron algunas de las palabras de Russo en su presentación.

Russo fue el DT del Boca campeón de la Libertadores del 2007, el último título continental del club.



Diego Alonso dirigirá al Inter de Beckham

El entrenador uruguayo Diego Alonso, de pasado en Guaraní y Olimpia, se transformó en el primer entrenador del Inter de Miami, que cuenta con el ex futbolista David Beckham como propietario y se prepara para comenzar su aventura en la Mayor League Soccer.

Alonso, es el único director técnico en la historia en ganar la Liga de Campeones de la Concacaf con dos equipos diferentes (Monterrey y Pachuca), comenzó su carrera como entrenador en el Bella Vista de su país.

“En Diego encontramos un gerente que se ajusta a nuestra cultura y tiene un fuerte deseo de construir un club ganador para nuestros fanáticos. Él aporta mucha experiencia y mentalidad ganadora al momento que comenzamos nuestro viaje para estar entre los mejores clubes de América”, aseguró Paul McDonough, director deportivo del club.







Lewandowski le apunta a la Bota de Oro

El delantero polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, apunta con desbancar a Messi y CR7 de los premios mayores en Europa y quiere quedarse con la Bota de Oro a base de goles.

En este 2019, con sus 54 goles en 58 partidos ha logrado algo la hazaña de destronar no solamente a Messi y Ronaldo.

Su idilio con el gol no es novedad, ya que antes de se ha proclamado de máximo goleador de la Bundesliga por cuarta vez. Con sus anotaciones en el campeonato alemán y en el plano internacional ha conseguido varios récords, se posicionó como un serio candidato a quedarse con la Bota de Oro, ese trofeo que en las últimas tres temporadas cayó en manos de Messi.