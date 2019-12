Iniesta, tentado para ir al fútbol argentino

Estudiantes de La Plata inició conversaciones con el español Andrés Iniesta, ex jugador del Barcelona, hoy con 35 años en el Vissel Kobe de Japón, para que se sume al equipo argentino.

Así lo confirmó Juan Sebastián Verón, presidente del club platense: “Lo de Iniesta no es algo sencillo, no es algo que podamos decir que hay una negociación, sí algún tipo de conversación”, expresó.

Estudiantes sumó en este mercado a Javier Mascherano y se supo que tanto él como Gabriel Milito, el entrenador pincha y ex compañero de Iniesta, lo intentan convencer.



Cecilio Domínguez tiene nuevo entrenador

El ex jugador del Rojo Lucas Pusineri fue nombrado ayer como nuevo entrenador de Independiente de Avellaneda, donde dirigirá a Cecilio Domínguez.

Pusineri, de 43 años, viene de tener dos experiencias en Colombia. Primero dirigió al Cúcuta, en donde cosechó el 78% de los puntos y logró el ascenso a Primera. Luego pasó a Deportivo Cali (50,5% de efectividad), club con el que fue finalista de la Copa Colombia (cayó ante Independiente de Medellín). El DT ya firmó su vínculo este lunes y tendrá su debut en Superliga ante River el 19 de enero.



Cafú, golpeado por problemas económicos

La fundación creada por el ex jugador brasileño Marcos Evangelista de Moraes Cafú para combatir la desigualdad en el barrio de São Paulo donde nació anunció su cierre por problemas financieros, tras 16 años.

Fuentes de la Fundación Cafú señalaron que los patrocinadores que apoyaban económicamente a la entidad prácticamente “desaparecieron” y que ese fue el principal motivo para poner fin a las actividades. Esta fundación ayudó a más de 1.000 personas en situación de vulnerabilidad.