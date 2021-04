Contundencia albinegra

La clave estuvo en la contundencia del Albinegro que supo golpear a la estructura azulgrana para quedarse con una cómoda victoria ante un rival directo.

DE MENOS A MÁS. El Azulgrana de entrada tomó el control del juego, intentando hacer funcionar su circuito ofensivo. Robert Morales tuvo algo de protagonismo con su velocidad, mientras que Claudio Aquino fue el encargado de darle mayor verticalidad a los avances, que generaron peligro aunque no tuvieron la eficacia necesaria para quebrar el cerrojo defensivo del rival.

A su vez, Libertad trabajó pacientemente sin ceder terreno en propio campo, siendo un equipo corto y de rápida transición.

Orbitando Óscar Cardozo en ataque, el equipo gumarelo cargó su juego en base a los movimientos del experimentado delantero, que sacó del esquema a la última línea del local. El acompañamiento de los volantes pesó para abrir el marcador.

Daniel Garnero no varió en su esquema y mandó a la cancha a Antonio Bareiro, que volvió a ser fundamental, para seguir con el mismo argumento ofensivo y para hacerse sentir en el marcador, en un campo que le sienta bien.

Cerro siguió buscando, pero las alternativas tampoco tuvieron claridad, por lo que la apuesta osada terminó por ser desbaratada con la excelente definición de la nueva joya albinegra, Julio Enciso.

Libertad recupera la alegría y mantiene su marcha triunfal en el plano local, luego de la eliminación en Libertadores y apuntando a su presencia en la Sudamericana.

A su vez, Cerro Porteño tiene que cambiar rápidamente el chip para viajar a Colombia, en donde iniciará el miércoles 21 su travesía en Copa ante América de Cali.

El golpe es duro, ya que se frena en la clasificación y cede terreno, aunque queda tiempo para la recuperación, apuntando también a lo que pueda ocurrir en los juegos entre los líderes.

413 días pasaron de la última derrota de Cerro en la Nueva Olla. La última fue 1-0 ante Gral Díaz (1/03/2020).

77 goles registra Antonio Bareiro en Primera División. En 12 oportunidades le anotó el atacante a Cerro Porteño.

La figura

Julio Enciso

La joya fue determinante con su velocidad para generar las mejores acciones. Otro punto alto fue Óscar Cardozo.

Falta de claridad

El delantero de Cerro Robert Morales expuso tras la derrota ante Libertad 3-0: “Partido difícil, nos preparamos mucho, pero tuvimos chances que no supimos aprovechar y no se dio el resultado que queríamos”.

El ofensivo además puntualizó: “En esta clase de partidos es importante la efectividad, no supimos aprovechar y pagamos caro”, y agregó: “Vamos partido tras partido, queda descansar y apuntar a la Copa”.

Vuelve la calma

El atacante de Libertad Julio Enciso refirió acerca del triunfo 3-0 ante Cerro: “Nos propusimos tras la derrota en la Copa ganar ante Cerro Porteño y el grupo respondió bien”.

El goleador apuntó acerca del compromiso: “Nos salieron bien las cosas para seguir en lo más alto de la clasificación”, y remarcó acerca de su presente: “Me siento muy bien, el profe y el grupo me brindan la confianza”.

Daniel Garnero

Satisfecho por la eficacia

El DT de Libertad, Daniel Garnero, analizó la victoria de su equipo ante Cerro por 3-0.

“No sé si fue el mejor partido, pero sí logramos los que nos faltó en varios juegos, eficacia, contundencia, precisión. Queremos ser campeones de todo lo que jugamos, pero no es tan sencillo”, puntualizó el adiestrador.

Garnero también remarcó: “Somos candidatos, nosotros sentimos así y lo tenemos como objetivo muy fuerte, pero no es fácil. No es tan sencillo, estamos muy contentos. Quedamos punteros solos y dependemos de nosotros. Hay que valorar el juego que hicimos”.

Francisco Arce

Golpe duro por la forma de la caída

“Es un golpe duro por cómo fue el encuentro, por trámite, por momentos que tuvimos, las posibilidades que tuvimos y no lo pudimos hacer. Ellos fueron muy prácticos. Recibimos un golpe duro con la derrota”, expuso el entrenador de Cerro Porteño, Francisco Arce, tras la derrota ante Libertad 3-0-

El DT además argumentó: “Faltó agresividad en varios momentos, especialmente a espaldas de delanteros, volantes, competir con más atención en pelotas divididas y terminar mejor las acciones en ofensiva. Quedó muy abultado el resultado, nosotros tuvimos las nuestras claras y no aprovechamos”.