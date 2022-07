Control a tabacaleras y clubes es "una herramienta más para evitar dinero ilícito"

El legislador Édgar Acosta (PLRA) desde el 2015 venía trabajando a favor de la aprobación de esta normativa y este jueves manifestó que será una herramienta más para evitar la circulación de dinero ilícito.

"Creo que Seprelad puede reglamentar y hacer un monitoreo diferente para que no circule dinero ilícito, porque la realidad es que circula (...) y de que puede ser una herramienta, es una más, para que podamos evitar dinero ilícito en nuestro país, que tanto daño hace", expresó a Monumental 1080 AM.

La bancada de Honor Colorado, que responde al ex presidente Horacio Cartes, dueño de Tabesa, intentó maniobrar en la Cámara de Diputados para eludir los controles de la institución antilavado, pero no logró reunir 41 votos para aprobar la versión que impulsaba que las supervisiones estuvieran a cargo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

El diputado liberal dijo que la injerencia del MIC fue algo nunca visto y que le sorprendió a varios legisladores en el pleno de la Cámara Baja. El cartismo también eliminó el control a las distribuidoras de tabacaleras en una versión aprobada inicialmente.

"Uno puede tratar de querer salvar el negocio o que no haya control, pero eso de que tiene que pasar por el MIC, eso traspasó todo. No podés incluirle a una institución que no está para eso", dijo Acosta.

En el artículo 13 de la Ley 1015/97 se incluye a las empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de tabacos, cigarrillos y similares; clubes deportivos, cualquiera sea su disciplina, las uniones, federaciones, confederaciones y asociaciones de las distintas modalidades deportivas.

Édgar Acosta presentó por tercera vez la propuesta legislativa en mayo de este año.

Honor Colorado desde un principio mostró gran resistencia y la última vez que impidió dar curso al proyecto de ley fue en agosto del 2021, teniendo en cuenta el interés del empresario y líder del sector Horacio Cartes en ambos rubros.