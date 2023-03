El pedido, firmado por el contralor Camilo Benítez, se da tras la denuncia presentada por el senador liberal Daniel Rojas, sobre supuestas irregularidades en la licitación, adjudicación y ejecución del contrato firmado por el Ministerio del Interior.

Denuncia

El senador Daniel Rojas López (PLRA) remitió a la Contraloría General de la República una nota a través de la cual solicita el control, supervisión y vigilancia del proceso licitatorio, por el cual, desde el Ministerio del Interior, se adjudicó la implementación de las cédulas electrónicas tras tomar conocimiento sobre supuestas irregularidades.

El supuesto direccionamiento del pliego de bases y condiciones (PBC); la adjudicación, pese a contar con un dictamen negativo de la Contraloría; el pago de anticipo sin un presupuesto garantizado; el uso de recursos del Fonacide, y el incumplimiento de los plazos por parte del contratista son algunos de los puntos señalados por el legislador.

Rojas describe, entre otras cosas, que además de no cumplir con el pliego de bases y condiciones (PBC) en lo que respecta a los plazos, la contratista pretende modificar cuestiones técnicas, ampliar precios que no corresponden y además, alega que existieron supuestas sobrefacturaciones en obras civiles del proceso. Asimismo, denuncia que para el pago de anticipos se utilizaron recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

Las sucesivas modificaciones de los plazos del contrato llevan a que el documento, que en principio era por dos años, se haya extendido ampliamente el plazo de vigencia, siendo que la Ley de Contrataciones establece que para obras públicas la ampliación de los contratos no podrá exceder al 20% de lo estipulado inicialmente.

Interior asegura que proceso reviste legalidad

El ministro del Interior, Federico González, manifestó, en conversación con Última Hora, que la implementación de las cédulas electrónicas obedece a la necesidad de actualizar un sistema que “se cae a pedazos” y aseguró que todo el proceso es legal.

Con relación a los cuestionamientos, el ministro del Interior dijo que tomó conocimiento al respecto, pero aseguró que “hay intereses que no quieren que el sistema cambie”.

“Hay intereses que no quieren que esto cambie, que esto continúe con toda la corrupción que esto implica. Son ellos los que están con esta posición contraria”, enfatizó.

González aseguró que se siguieron todos los procedimientos y trámites legales para seguir con el cuestionado contrato.

“Yo hice analizar y verificar todos los procedimientos administrativos y judiciales. Hablé con Contrataciones Públicas; Procuraduría me dice ‘luz verde’, Auditoría me dice 'luz verde', la Policía Nacional que me dice 'luz verde', salvo algunos de Identificaciones que se oponen por razones obvias”, enfatizó.