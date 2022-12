Indicó que se encuentran con todos los papeles en orden y que están poniéndose al día con la Municipalidad de Lambaré para dejar todo en regla como lo vienen haciendo desde hace años.

Con respecto a la denuncia de malos olores mencionado por la comisión vecinal, señaló que la planta fue construida en el año 1998 cuando la zona no contaba con vecinos y que todas las plantas de tratamientos en el mundo tienen olor de por sí.

“Imagínate que recibe los desperdicios de 6.000 casas, toda la planta es al aire libre. Cualquier planta de tratamiento en el mundo siempre es al aire libre, se descarga ahí y después se hace todo el tratamiento, cualquier planta en el mundo tiene olor y más cuando es al aire libre, es algo natural. Que eso ya está ahí antes de que lleguen los vecinos” indico Soler.

Recalcó que hasta el momento han hecho hasta lo imposible para disminuir los olores de la planta, para seguir trabajando de la mejor manera sin molestar a los vecinos

“Cambiamos todas las bombas, hicimos un sistema digital, más gente trabajando para tener menos olor. De hecho hoy estuve en la zona y uno de los vecinos me agradeció porque hay menos olor, estuvimos viendo otras formas para disminuir eso”, indicó.

Remarco que en tiempos de mucho calor el olor se desprende con mayor intensidad, que han puesto varias carpas para disminuir eso, pero que es bastante difícil.

Maria Paz invitó a los vecinos a acercarse para hablar con ellos ante cualquier duda o consulta, indicó que tratan de resolver los problemas que les hacen llegar al día siguiente de ser posible.

“Nosotros somos buena gente, queremos hacer bien las cosas, lastimosamente se nos cierran muchas puertas por el tema del color (partido político) pero tratamos de salir adelante”, mencionó con respecto al papeleo que llevan con la Municipalidad, dejando ver que por no tener partido político y no afiliarse a los que están al mando a veces hace más difícil tener todos los papeles a tiempo.

Problema con la Essap

Por otro lado, Soler indicó que tienen más de 6000 casas (clientes) entre ellos la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), con la cual tienen varios problemas desde hace años, generando mayor cantidad de residuos en la planta.

“Nosotros estamos con un problema con la Essap desde hace mucho tiempo. Ellos se conectaron a nuestra planta clandestinamente y después cuando nos dimos cuenta cuando la cantidad de agua que llegaba era impresionante, se firmó un contrato con ellos pero hace un año que ellos no nos atienden, ya no nos pagan, ya tenemos muchos problemas con ellos ya hicimos toda la denuncia, todo para que alguien nos pueda ayudar porque el caudal de gente que nosotros tenemos es ideal para la planta, pero con el caudal de ellos ya sobrepasa porque ellos no informan cuánta gente realmente está conectada a la red de ellos”, señaló.

Aseguró que ellos no tienen un control sobre sus registros y cuando hay lluvia se hace un “desastre”, ya que en ese tiempo aumenta la cantidad de basura, así también en el arroyo se genera bastante residuos que también es un problema para ellos.

“En el arroyo hay mucha basura, eso también hace que sea un problema, pero igualmente siempre, todos los días le mando un muchacho para que se baja limpiar, suele sacar, 4 o 5 bolsas repletas de basura, pero en dos horas ya está lleno de basura nuevamente” sentenció.

La planta de desechos está ubicada sobre el arroyo entre las calles San Rafael y Estrella (a media cuadra de la avenida Bruno Guggiari), una de las zonas más transitadas de Lambaré, según la denuncia de los vecinos, esto contamina la zona y ocasionando un grave daño al medio ambiente, ya que el olor nauseabundo tomó todo el lugar, obligando a los pobladores a vivir encerrados en sus viviendas.

De acuerdo con una comisión vecinal, desde hace varios años se viene denunciando ante la Fiscalía del Medio Ambiente, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y en la Municipalidad de Lambaré la grave contaminación, pero hasta la fecha sigue el problema.