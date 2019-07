Confirman saga de ¿Y dónde están las rubias?

Terry Crews hizo el anuncio durante el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, en el canal Bravo, donde le preguntaron sobre una posible saga de ¿Y dónde están las rubias? El actor respondió animado que sí, informó RPP Noticias.

“Sabes, en realidad me reuní con Shawn [Wayans] y él me dijo: ‘hombre, vamos hacerlo, lo estamos poniendo en marcha’. Me he mantenido en forma solo para esa película. He estado entrenando durante 15 años para poder hacer la segunda parte”, respondió.

Terry Crews Says 'White Chicks' Sequel is Happening | WWHL

La noticia no demoró en ocasionar reacciones y los fans del filme aguardan con ansiedad que esto sea oficializado.

¿Y dónde están las rubias? es una comedia estadounidense de 2004, dirigida por Keenen Ivory Wayans, protagonizada por Shawn Wayans y Marlon Wayans y con las participaciones antagónicas de Jaime King, Brittany Daniel y John Heard.

Dos torpes agentes del FBI se hacen pasar por dos chicas de la alta sociedad para investigar una serie de secuestros. No obstante, mientras preparan su plan, descubren que irrumpir en la clase privilegiada es mucho más duro de lo que creían.

El filme se convirtió en un verdadero éxito y en las redes sociales, de vez en cuando, aparecen memes con imágenes que fueron parte de las escenas.