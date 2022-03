El ex director de la TV Pública, Cristian Turrini, fue imputado tras la incautación récord de cocaína.

El Tribunal Especializado en Crimen Organizado confirmó este miércoles a la jueza Rosarito Montanía en la causa de Cristian Turrini, ex director de Paraguay TV, procesado por los casi 3.000 kilos de cocaína incautada en un puerto privado de Villeta.

Ahora se tendrá que fijar nueva fecha para la audiencia preliminar. El caso data de octubre del 2020 cuando se hallaron 11 contenedores, que totalizaban 2.906 kilos de cocaína.

Turrini fue el primer detenido en el caso y la Fiscalía lo imputó por tenencia y tráfico internacional de drogas.

No obstante, el ex funcionario público alegó que solo era intermediario entre los vendedores y compradores del carbón vegetal, en cuyas bolsas se halló la droga, asegurando que no tenía nada que ver con el cargamento.

El segundo detenido en el caso es el empresario Alberto Ayala Jacquet, quien fue imputado por el supuesto hecho de tráfico de drogas. Es el responsable de la empresa 3A, que figura como la exportadora que tramitó el despacho de los contenedores que tenían la carga de carbón vegetal mezclados con cocaína.

El pasado 22 de octubre, el Ministerio Público había solicitado elevar a juicio oral y público el caso del tráfico internacional de drogas que tiene relación con la megacarga de cocaína hallada en contenedores en el puerto privado Terport.