Cones emplaza a la UPG y le exhorta a suspender ofertas académicas mau

Y pese a que el cierre de las carreras de Ingeniería Agronómica y Veterinaria se dispuso en octubre de 2016, la UPG siguió matriculando alumnos y cobrando cuotas hasta setiembre de este año, de acuerdo con recibos y facturas a los que tuvo acceso este diario.

La nota está firmada por la Dra. Haydée Giménez, directora general del Cones, y va dirigida al Lic. Benjamín Chamorro Cortessi, rector de la UPG. También le “reitera y recuerda” en el escrito que dicha entidad educativa no puede ofertar carreras de pregrado, grado y cursos de posgrado que no estén habilitados por el Cones.

En otro párrafo, se le insta a “disponer la suspensión de las ofertas académicas que se hallan en tal situación”.

Esta redacción procuró sin éxito ponerse en contacto con el rector de la UPG para conocer su versión sobre esta aparente irregularidad que le complica a su institución.

El órgano rector convocó, a su vez, a los integrantes de la “comisión de seguimiento” que se había conformado tras la intervención de la UPG y que tiene a su cargo verificar el cumplimiento de todas las medidas correctivas dejadas en el marco del plan de mejoras.

Sonia Dávalos, asesora jurídica del Cones, anunció que la semana entrante recién el pleno del órgano rector tomaría una resolución al respecto durante su sesión ordinaria. “Preparamos la verificación (de la UPG), tomamos en consideración todo lo que hemos recibido y la publicación”, afirmó en referencia a los documentos publicados por ÚH y que muestran el cobro de cuotas y matrícula en la filial de Ybycuí a estudiantes de dichas carreras clausuradas.

“Estamos corriendo traslado de todo eso a la comisión de seguimiento y se va a elaborar un dictamen sobre eso. Estamos viendo todas las documentaciones para elevar el informe”, indicó en alusión a que la decisión final recaerá sobre los miembros del Cones. Por eso se excusó en adelantar si el Cones dispondrá una inspección o una nueva intervención de esa universidad.

Angustia por los años perdidos

Una treintena de alumnos de la filial de Ybycuí de la UPG se encuentran con la desesperanza de no saber a dónde ir ni a quién recurrir. Este diario contactó telefónicamente con al menos seis estudiantes afectados. Y la noticia de que las carreras que cursan, Ingeniería Agronómica y Veterinaria, no están habilitadas por el Cones les cayó como un rayo. Ninguno tenía conocimiento de esa irregularidad. A otros, sin embargo, les tranquilizó el hecho de que “figuran como alumnos de la sede central” de la universidad en Villarrica.Mañana se reunirán en el predio de la entidad para tomar una decisión de lo que harán: acudir al Cones y/o entablar una demanda. Citaron a la directora, Evangelina Domínguez, pero no les confirmó su presencia.