Conductor de plataforma recupera vehículo robado gracias al GPS

La víctima manifestó a NPY que los hombres le pidieron que los traslade hasta Costa Azul de la mencionada ciudad y lo descendieron del vehículo en una zona despoblada.

"Me apuntaron con un arma calibre 38 milímetros, me dijeron que era un asalto, 'sí, llevá todo, no hay problema, le dije' porque al pedo te ponés prepotente con ellos (criminales), porque te pueden herir", expresó el afectado.

A punta de revólver le robaron su auto pero lo recuperó gracias al GPS



De hecho, los propios ladrones le dijeron a la víctima que lo recuperaría horas más tarde.



Además se llevaron su celular con su billetera con G. 250.000 en efectivo. La víctima afirmó que denunció el hecho a la Policía Nacional y tras una investigación lograron ubicar el sitio donde estaba el rodado y los delincuentes al ver la presencia de los uniformados abandonaron en la vía pública el vehículo.

"Tenía GPS, que, menos mal, ayuda mucho. El vehículo es de mi cuñado, me daba facilidad para trabajar ahí", expresó.

Comentó que es la primera vez que fue víctima de asalto en nuestro país y que en Argentina fue asaltado en cuatro ocasiones.

La Policía Nacional realiza un rastrillaje por la zona para tratar de identificar a los supuestos autores del robo.