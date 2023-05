Se trata de Carlos Enrique González, de 31 años, quien ahora es procesado por omisión de auxilio, homicidio culposo y obstrucción al resarcimiento y para quien la fiscala Teresita Torres pidió la prisión preventiva.

Tras declarar, González concedió una entrevista a NPY en la que señaló que no se presentó antes porque "no supo cómo actuar" y "no entendía lo que pasaba".

"Decidí presentarme porque tenía que dar la cara. En ese momento no supe cómo actuar, me puse en contacto con mi abogada, pero estaba en el interior. Después (del choque) ya me di cuenta, pero no entendía lo que pasaba. Solo me quedé a verificar mi vehículo porque falseaba", sostuvo el hombre.

Manifestó que, mientras esperaba a su representante legal, durante estos días estuvo recibiendo contención por parte de sus amigos, compañeros de trabajo y familiares. "Es la primera vez que paso por algo así. No tengo palabras", lamentó el hombre.

La fiscala Torres, por su parte, señaló a los medios que González colaboró informando dónde se encuentra su rodado, por lo que los agentes policiales se trasladaron para verificarlo.

Respecto a la versión que dio el conductor, de que no se percató de lo ocurrido, la representante del Ministerio Público dijo que sí se dio cuenta de que había arrollado a las dos personas, ya que incluso se bajó de su vehículo y fue visto por un testigo.

Una vez que volvió a subir a su vehículo para huir, el testigo lo siguió y lo filmó. Mediante esto se logró acceder al número de chapa y finalmente identificarlo.

González será trasladado al Departamento de Investigaciones, donde quedará recluido a la espera de que el Juzgado lo convoque para su imposición de medidas.

El trágico accidente se cobró la vida de Carolina Ortega, de 52 años, quien iba en compañía de su pareja a bordo de una motocicleta. El hombre se encuentra gravemente herido en el Hospital de Trauma.

Ortega quedó tendida en el suelo, mientras que el hombre fue arrojado a varios metros, pero logró levantarse, fue hasta la mujer y se acostó a su lado en el asfalto. No obstante, segundos después, fueron nuevamente arrollados por el vehículo que conducía Carlos González.

La mujer falleció en el acto y los dos vehículos huyeron del sitio sin auxiliarlos. La Policía Nacional se encuentra en la búsqueda del primer conductor que habría ocasionado el accidente fatal.

Los familiares apelan a la solidaridad de las personas para solventar los gastos del fallecimiento y la cirugía del herido, así como exigen una indemnización, teniendo en cuenta que quedó una niña de 10 años huérfana.