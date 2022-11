"Condena a ABC muestra la justicia para los poderosos"

La directora de la organización Semillas para la Democracia, Marta Ferrara, califica de persecución el hostigamiento jurídico que está sufriendo en estos momentos el Diario ABC Color, cuya directora, Natalia Zuccolillo, y un periodista del medio, Juan Carlos Lezcano, fueron condenados hace unos días por difamación, en un juicio promovido por la ex titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación Marta González.

“Es un claro atentado contra la libertad de expresión. Nos remite a los más oscuros recuerdos de cuando el régimen de Stroessner perseguía a los medios, entre ellos, al Diario ABC Color y Radio Ñandutí, fueron clausurados por tener una posición crítica a la dictadura”.

Ella considera que en este caso, en que la denuncia fue por una investigación periodística que demostró la malversación de fondos, “es mucho más grave, porque tiene que ver con el control de los recursos públicos”.

Hechos así deberían hacernos reflexionar sobre la infiltración en la Justicia por la política y los poderes fácticos, “que incluso responden al crimen organizado. Deberían preocuparnos porque nos demuestra que la Justicia solo protege a los criminales que se encuentran operando en todo el Estado paraguayo. Está al servicio de los poderosos y solo persigue al ladrón de gallina”, sostiene.

Esta realidad, dice, nos hace reflexionar sobre qué democracia tenemos, a dónde vamos y el peligro que estamos corriendo como sociedad, como Estado paraguayo. “Vemos una violencia institucional muy grande que socava los cimientos de la democracia y hace que la sociedad no confíe en este sistema, porque no le sirve”, resalta. Un fallo que no explica las razones para condenar por difamación a un medio puede conducir al Paraguay a una nueva condena por Cortes internacionales por violación a la libertad de prensa y expresión que, por cierto, “es una de las más grandes conquistas que hemos tenido en el régimen democrático”.

