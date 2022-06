Concertación sella alianzas para bancas en Asunción

“En Asunción son dos lugares para el Partido Liberal (PLRA), uno para el Partido Democrático Progresista (PDP), uno para el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), otro para el Partido Demócrata Cristiano (PDC), otro para País Solidario (PPS) y otro para Participación Ciudadana”, expresó Guillermo Ferreiro, al hacer hincapié en la oferta electoral para la Cámara Baja.

Sostuvo que la intención es conquistar la mayoría de bancas. Mencionó que si bien ya existen los candidatos, los nombres finalmente van a salir de una interna.

“Pueden haber sorpresas siempre”, indicó.

“La lista ya está unificada. Tenemos las elecciones internas del 18 de diciembre en la que cada uno irá por su propio partido. El acuerdo de alianza lo que genera para los partidos es el compromiso de ir unidos con los lugares bloqueados según el acuerdo”, agregó.

El titular del Partido Revolucionario Febrerista dijo que la expectativa es muy grande y que en la mayoría de los departamentos ya se va dando la unidad.

Senado. De acuerdo a la proyección y ante la desgastada oferta electoral para el Senado por parte de los colorados, una lista unificada con figuras potables del tercer espacio podría tener potencialmente chances de que la oposición quede con la mayoría de bancas en Senado. De 45 bancas, consideran que es factible lograr la tercera parte mejorando la actual torta parlamentaria, donde de 45 son 27 de la oposición.

Para el Senado unas 7 agrupaciones de la Concertación sellaron la alianza para unificar sus listas.

Ellos son el Partido Liberal (PLRA), el Democrático Progresista (PDP), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), el Demócrata Cristiano (PDC), el Partido de la A y el Frente Amplio.

“Todos aquellos partidos que hemos presentado candidatura para el Senado en el 2018 y no metimos ningún senador, sumamos 280 mil votos, el Frente Guasu metió 6 senadores, la tercera fuerza política con 290 mil votos. Además hay una expectativa gigantesca de votar por la Concertación, vamos a tener más votos. Esa no dispersión no más nos da 6 bancas más. Las expectativas que tenemos son muy buenas, aspiramos tener mayoría en ambas Cámaras”, sostuvo.

De acuerdo con las proyecciones que hacen desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), una lista unificada podría frenar la dispersión de votos con la consecuente pérdida de bancas por parte de la oposición.

Varios analistas coinciden en que el mejor aprovechamiento de los votos a los que aspira llegar la oposición se daría al no cometer el error de las municipales, donde quedó demostrado que separados la oposición ha perdido bancas.