Conatel homologará importación de celulares para uso en el país

Estos requisitos deben incluir, indefectiblemente, el Certificado de homologación otorgado por Conatel para los casos de importaciones que tengan por destino el mercado paraguayo. El decreto establece, en su artículo 2°, que el MIC adoptará e implementará, en coordinación con los organismos del Poder Ejecutivo que correspondan, todos los mecanismos necesarios para garantizar que la venta de los aparatos telefónicos celulares, importados bajo el régimen de Turismo, sean a personas no domiciliadas en el país.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo estima necesario regular el ingreso de las placas madres que no se encuentren integradas a los aparatos de celulares, a fin de evitar el uso indebido de las mismas.

REchazo. La nueva medida del Ejecutivo, de que no es necesario homologar la importación de celulares bajo el régimen de Turismo, ya generó el rechazo del Centro de Importadores del Paraguay (CIP).

Iván Dumot, presidente de este gremio, indicó que no están de acuerdo con las concesiones de licencias previas de importación porque puede contribuir a una distorsión del mercado por arrogar al MIC toda la potestad de autorizar o no la importación de un producto, en este caso, los aparatos celulares. “Existen muchas categorías de productos y estamos peleando para que se deje sin efecto la licencia de importación. En este caso en particular de los celulares que están asociados a requerimientos técnicos que hay que cumplirlos en forma obligatoria y ser homologados por Conatel, pero no así a los importados bajo el régimen de Turismo, a los que no se obliga a pasar por los mismos controles”, señaló.

Dumot agregó que habría que ver cuál sería la herramienta de control, en el caso de los celulares, porque es muy frecuente que las mercaderías que entran bajo el régimen de Turismo violen el mandato y sean desviados a la comercialización para el uso doméstico, una práctica difícil de controlar. “Yo entiendo que por el volumen de importación de los celulares es muy difícil controlar todo, incluso para los de régimen de Turismo, pero claramente dejan una ventana abierta para que entren productos sin control al mercado interno”, alegó.



En un nuevo decreto, el Poder Ejecutivo establece al mismo tiempo que no será necesario homologar la importación de celulares bajo el régimen de Turismo, medida rechazada por los importadores.