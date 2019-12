Composiciones navideñas con arreglos de jazz suenan en el escenario del CCPA

El encuentro musical se realiza esta noche, a partir de las 20.30, en el Teatro de las Américas de dicho centro cultural (José Berges 297 entre Estados Unidos y Brasil). La presentación es con entrada libre y gratuita.

Se trata de un concierto de fin año que se lleva adelante por tercer año consecutivo, con la interpretación de los famosos y clásicos villancicos navideños, interpretados con arreglos jazzísticos.

REPERTORIO. Entre los temas a ser interpretados están Sleigh Ride, Have yourself a merry little Christmas, White Christmas, Last Christmas, Carol of the Bells, Jingle Bells, entre otros.

Seba Ramírez y sus compañeros recrearon arreglos de famosos jazzistas para estos temas de género pop y jazz, pero siempre navideños.

La idea es ofrecer temas referidos a la Navidad, pero con arreglos del género jazz y que mantienen ese espíritu de la música de esta época, indican los productores.

Para este año, entre los invitados estarán la talentosa Pacita Díez Pérez y la agrupación Los Pana Jazz.

PROTAGONISTAS. Los integrantes de la agrupación Jazz Quintet del CCPA son Paula Rodríguez, en el contrabajo; Víctor Álvarez, con el piano; José Alejandro Cabrera, en la guitarra; Jonathan Piñero, con la trompeta, y Seba Ramírez, quien ejecuta la batería y se desempeña como líder de la banda.

De esta manera la agrupación de jazz del Centro Cultural Paraguayo Americano inicia un periodo de receso hasta marzo de 2020.