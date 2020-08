Comilona de Teletón en Casa donará 30.254 platos a familias vulnerables

La Comilona en Casa de Teletón recaudó G. 302.540.000 durante la transmisión de su edición televisiva. Con los aportes se donarán 30.254 platos de comida a comedores y ollas populares. También se destinarán fondos a los programas de rehabilitación de los centros de la Fundación Teletón en Asunción, Minga Guazú, Coronel Oviedo y Paraguarí.

La edición número 37 de la tradicional cita solidaria fue extraordinaria; a las 10:00 de la mañana se encendió a través de las pantallas de Telefuturo, el Trece y SNT la llama de la Comilona. Lejos de compartir un almuerzo familiar en un multitudinario encuentro en algún club o espacio público, la jornada que se extendió hasta las 16:00 propuso mantener el espíritu solidario en modo pandemia, con un programa en el que se recibieron aportes y compartieron las iniciativas de ciudadanos y empresas que hicieron sus propios platos para recaudar fondos. “Muy felices de poder sostener viva la llama y celebrar la gran mesa que nos une. La Comilona es una idea que se volvió un sentimiento, es una idea que nació hace 37 años y a pesar de las circunstancias en las que estamos es fundamental que podamos estar juntos hoy, una vez más, para sostener la solidaridad, para sostener el compromiso con Teletón”, señaló al inicio de la transmisión por tevé Andrés Silva, director ejecutivo de Teletón. Silva recordó que la Fundación Teletón continúa con su labor cerca de las familias que asiste. “Teletón no paró en todo este tiempo, Teletón es todos los días, seguimos acompañando a miles de familias de todo el país que requieren de la compañía nuestra, que requieren de los servicios de rehabilitación. Estamos brindando soporte alimenticio también, estamos recorriendo los 17 departamentos del país, estamos haciendo telerrehabilitación, es por eso que no podíamos dejar de hacer La Comilona. No podíamos dejar de hacer este gran evento, pero ya de una manera diferente, esa resiliencia que tienen las familias de Teletón nos invita a dar lo mejor de nosotros en estos días, por eso nos reinventamos”, aseguró. APORTES Y SORTEOS Lo recaudado será destinado para sostener los servicios que brinda a más de 2.000 familias de todo el país, sumándole además a las ollas populares de Asunción y Alto Paraná. Por cada G. 10.000 de aporte se donó un plato a comedores sociales. Para recibir donaciones se articularon varios canales entre mensajes de texto al 220 con la palabra Teletón, por las telefonías Tigo y Claro. Transferencias bancarias a través de Itaú, en las sucursales de Farmacenter, Bristol, además de compras a través de la aplicación Monchis. Así como también iniciativas de ciudadanos, asociaciones y empresas que se unieron para cocinar y juntar fondos. Entre las personas que utilizaron los distintos canales de donación se sortearon un terreno de Idesa, vales de combustible de Copetrol, 5 motos Star de Alex SA, además de un smart TV, una heladera, un lavarropas, un secarropas, un aire acondicionado, un visicooler, un microondas, varios electrodomésticos más de Bristol, un amoblamiento de cocina de Ánima y canastas de Arcor y de Pastas Anita. ENTRETENIMIENTO EN CASA Entre los conductores del programa benéfico estuvieron Toto González, Nathu González, Melissa Quiñónez, José Ayala, Chiche Corte, Enrique Dávalos, Malala Olitte, entre otros presentadores de tevé y radio. Durante la transmisión se pasaron entrevistas, cocina en vivo con Rodolfo Angenscheidt. Y para los más pequeños episodios de La Granja de Zenón. Además se disfrutó del concierto de Oasis de Villarrica y Los Ojeda, Los Nocheros y Fabrizio Rodríguez, desde Argentina. También de Tierra Adentro, Édgar Camarasa, Jaime Zacher (de Bohemia Urbana), Tekove, Dani Willigs, Bruno Sosa, Stefan Storrer y más artistas locales.



ATÍPICA. La edición 37 de La Comilona de Teletón se desarrolló en formato televisivo por la pandemia del Covid-19. Transmisión fue por canales de aire.



Siguen los aportes

Al finalizar la programación se siguieron recibiendo donaciones a través de los diferentes canales, por lo que se realizará una conferencia de prensa con directivos de la Fundación Teletón, para sumar los aportes y brindar los datos finales.

Asimismo, durante toda la jornada de ayer se continuó recaudando a través de las compras por la aplicación de delivery Monchis, que destinó un porcentaje de las compras a la causa solidaria desde el 7 de agosto para todas sus operaciones. Así también, los usuarios de las cuentas de Itaú siguieron sumando tanto a través de la aplicación Itaú Py e Itaú Pagos.