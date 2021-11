Colono y trabajadores fueron ejecutados, según forense

Lemir indicó que el disparo tiene características de muy corta distancia. El arma estaba apoyada por la cabeza. La trayectoria fue de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba. "Estamos hablando de una ejecución", manifestó ante la prensa.

Nota relacionada: "Todo lo que se sabe del secuestro y triple asesinato en San Pedro"

Con respecto a otro de los fallecidos, señaló que no fue identificado. Se trataría del ciudadano brasileño Odair Dos Santos, quien también recibió un disparo de arma de fuego. Sin embargo, el fusil no estuvo apoyado por la cabeza. No obstante, no fue una muerte instantánea, sino que agonizó.

Mientras, que Díaz González falleció por una "herida de arma blanca a nivel del tórax". "Una puñalada que afecta directamente al corazón, posteriormente, recibió dos heridas cortantes en el cuello", explicó el profesional. La puñalada de 10 centímetros de profundidad causó una hemorragia y luego la muerte.

La familia Ediger realizó un pago por el rescate, pero finalmente los captores decidieron acabar con su vida y la de los otros dos. Se desconoce cuánto es el monto, pero se habla de G. 2.000 millones.