Clases en escuelas y colegios comenzarán el 21 de febrero y habrá vacunación anti-Covid

Juan Manuel Brunetti (c) adelantó las fechas importantes para los estudiantes en todo el país.

El anuncio lo hizo en conferencia de prensa, donde se realizó el lanzamiento oficial del calendario escolar para el periodo lectivo del 2022 en todo el país, donde adelantó que están trabajando con autoridades del Ministerio de Salud para que las clases sean 100% presenciales.

“Vamos a ir monitoreando cómo avanza la situación sanitaria, pero esperamos no tener ninguna sorpresa y esperamos tener a todos nuestros niños en las aulas”, aseveró el funcionario.

Mientras tanto, en cuanto a los docentes que no están vacunados, dijo que de igual manera van a trabajar de manera presencial, ya que se pretende establecer la vacunación contra el Covid-19 en las instituciones educativas.

"Estuvimos hablando con el ministro (de Salud) Borba para incluir el próximo año la vacunación. Esperamos que todos nuestros niños y jóvenes que están en la franja habilitada se vacunen y esperamos que los docentes lo hagan. Las vacunas estarían disponibles también para los padres", adelantó Brunetti.

No obstante, el ministro de Educación añadió que aún no hay fecha para el periodo de vacunación, pero que posiblemente será en las primeras semanas y no de forma permanente.

Entre los puntos que se establecieron en el calendario escolar están el receso por Semana Santa, que será el 14 y 15 de abril; las vacaciones de invierno, que abarcarán desde el 11 hasta el 22 de julio, además de otras fechas especiales.

Brunetti señaló que el documento fue elaborado en conjunto con distintos gremios de la comunidad educativa y adelantó que desde el lunes el Ministerio de Educación publicaría el calendario en todas sus cuentas oficiales.

Por su parte, Eladio Benítez, representante de la Unión Nacional de Educadores (UNE), aseveró que el gremio de los docentes aceptó la propuesta "porque se ajusta a lo que la ley establece, respeta los 200 días laborales y no se altera la disposición legal".

No obstante, el titular del MEC aseguró que la calendarización ya queda establecida de esta manera, por lo que el documento ya no está sujeto a modificaciones.