Citan a preliminar a ex comandante de la Policía y a su familia por enriquecimiento ilícito

Después de cinco años de iniciarse la investigación, la jueza Clara Ruiz Díaz fijó este viernes la audiencia preliminar para el ex comandante de la Policía, Francisco Alvarenga, su esposa Mirta Rotela y su hijo Francisco Alvarenga Rotela.

La pareja acusada de enriquecimiento ilícito y el hijo procesado por lavado de dinero fueron convocados para este 15 de octubre a las 8.00, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

En la audiencia preliminar, la jueza Ruiz Díaz deberá definir si el caso irá o no a un juicio oral y público.

El ex comandante de la Policía Nacional fue condenado a cuatro años de prisión por el negociado de desvío de combustible que era asignado a la institución. En el juicio se probó que se produjeron documentos no auténticos para solicitar las tarjetas de provisión de combustible que ocasionaron más de G. 1.159 millones de daño patrimonial a la Policía Nacional. En total tenían 186 tarjetas, conforme se probó.

En este caso, la imputación es porque el ex comandante adquirió cuatro inmuebles en el 2014, cuando se desempeñaba como máxima autoridad policial. Según la imputación, la adquisición de los bienes no condice con lo percibido por el ex titular de la Policía Nacional.

También se acusó a la esposa de Alvarenga por la compra de inmuebles que tampoco pudo justificar con sus ingresos. Con respecto al hijo de la pareja, el proceso es por supuesto lavado de dinero.

La imputación había sido presentada por los fiscales Aldo Cantero y Luis Lionel Piñánez, en el marco de la investigación del desvío de combustibles. Sin embargo, tuvo que ser presentada otra carpeta debido a que la Cámara de Apelación había delimitado el campo de la imputación desde abril a junio de aquel año.

Con ello, los fiscales tuvieron que presentar otra imputación en contra de Alvarenga, su esposa e incluyeron también a su hijo.