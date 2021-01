Cinco consejos a tener en cuenta para enfrentarse a un nuevo año

El reinicio. Un nuevo año, aún marcado por la pandemia, ayuda a ser realistas para que las expectativas, y a la vez las desilusiones, no terminen siendo grandes, como lo fue en el 2020, considera la sicóloga Carmen Benegas. Sin embargo, agrega que eso no implica mantener siempre la esperanza y buscar motivaciones.

Para ello señala cinco claves para el inicio de un nuevo periodo.

Objetivo. Como primera medida recomienda siempre trazar objetivos, ya sean a corto o largo plazo. Señala que tener metas ayuda a estar siempre motivados y activos.

Destaca que el segundo aspecto que se debe tener en cuenta es el recurso. Para estos propósitos es importante ser realistas y tener en cuenta con qué recursos se cuenta para poder lograrlo. “Hay que definir los objetivos y tener presente con qué contamos. Cuáles son nuestras posibilidades financieras. O las capacidades para lograrlo, por ejemplo, en el caso de buscar bajar de peso; con cuántos kilos podemos empezar, qué recursos tenemos para las actividad física; un parque cercano, gimnasio o maquinaria en casa”.

Expectativa. El tercer punto que resaltó la especialista es la importancia de no crear falsas expectativas para que las desilusiones no sean grandes.

“Eso pasó con el año 2020. Fueron muy altas las expectativas y se tuvieron muchas decepciones. Tanto a nivel económico, sentimental y otros. Cuando se sobrevalora algo y luego no es lo que se esperaba vienen las decepciones, que hasta pueden desencadenar en depresiones”.

Prioridades. En el cuarto paso sugiere definir las prioridades: qué es lo principal y qué aspectos son secundarios. “Debo tratar de buscar lograr lo principal y luego ir añadiendo. Si estoy estudiando una carrera, la prioridad debe ser pagar las cuotas y luego pensar en otras inversiones. Si busco construir debo empezar por lo principal que es una pieza y el baño”.

Opciones. Por último, sugiere contar con varias opciones por si el plan establecido no funcione. “Hay que tener en cuenta que no siempre las cosas salen como las planificamos. Por eso si no resulta el plan A, hay que recurrir al B o C”.

La llegada de la pandemia, recordó, dejó como enseñanza que la creatividad y adaptarse a cambios son claves para tiempos difíciles. Por eso instó a tener presentes estos dos aspectos para lograr sobresalir ante los periodos difíciles.