Cierran dispensarios del Abasto de CDE por Covid

Debido a la confirmación de un caso positivo de Covid-19 en un funcionario municipal, la Comuna local, a través de la Dirección de Salud, dispuso el cierre temporal al público de los dispensarios del Mercado de Abasto y del barrio Fátima.

“El cierre temporal de estos dos dispensarios médicos, fue dispuesto para prevenir el contagio del nuevo coronavirus, debido a que una persona que cumple funciones rotativas en ambos puestos de salud, dio positivo al test”, refiere un comunicado institucional.

Agrega además que todos los funcionarios de ambos dispensarios están en cuarentena obligatoria y fueron sometidos al test de Covid-19. La reapertura de las dependencias está sujeta a los resultados del trabajo médico realizando en el lugar.

“Solicitamos a toda la ciudadanía mantener la calma y continuar adoptando las medidas de prevención del coronavirus como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social”.

Uno de los dispensarios clausurados funciona en el Mercado Municipal de Abasto, donde es común observar aglomeración constante de personas, por lo que no deja de preocupar el caso del funcionario municipal confirmado. A esto se agrega, que pese a la insistencia desde Salud Pública, con los cuidados sanitarios a tomar, es común ver cómo tanto compradores como vendedores, no usan tapabocas y no mantienen el distanciamiento social y ni hablar de la higienización constante de las manos.

El Dr. Carlos Pallarolas, neumólogo del Hospital Regional de Ciudad del Este, e integrante del equipo médico de la X Región Sanitaria que trabaja en la contención del coronavirus, lamentó el nivel de relajamiento que se observa en esta parte del país. WF