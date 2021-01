Ciclista sufre lesiones graves tras ser atropellada por un automovilista

La joven ciclista relató primero en su cuenta de Twitter lo sucedido y lo que vivió luego de ser atropellada por el conductor de una camioneta. El hecho ocurrió el viernes en la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central.

Guedes transitaba por calle Teniente Benítez, específicamente, al costado del cementerio de la ciudad universitaria, estaba como a media cuadra de llegar a su vivienda. En el trayecto se percató de que un hombre a bordo de su vehículo se acercó mucho a ella.

Ambos se encontraron en un semáforo esperando la luz verde para poder avanzar y fue en ese momento donde ocurrió el accidente. Ella se encontraba adelante y cuando dieron un giro, el conductor del rodado acelera y su camioneta impacta contra la bicicleta.

"No pude evitar. Colisionó el vehículo con el manubrio de mi bicicleta y ahí es donde me caigo. El señor no frena y como sigue acelerando yo me quedo debajo del vehículo y el neumático pasa sobre mi mano y también me golpeó la pierna del mismo lado", contó la víctima en contacto con Última Hora.

Embed Ayer me atropelló un egoísta, yo volvía en bici del trabajo. El semáforo dió verde, yo giro y el avanza, sin importar que yo estaba delante suyo, acelera y su camioneta impacta con mi bici, me caigo, y el sigue acelerando, el neumático pasa encima mio[..] pic.twitter.com/U7Q6LQmgVU — patito guedes (@lapeladaesa) January 17, 2021

Recordó que el conductor del vehículo ni siquiera atinó a llamar a pedir ayuda a los servicios de emergencia. Ella estuvo al menos una hora tendida en el asfalto cuando su familia decide llamar a una ambulancia privada.

"Yo estuve tendida en el asfalto por una hora, aproximadamente. Ninguna de las unidades se iba a socorrerme. Ni la Policía, ni la patrullera, ni la ambulancia. Mi familia consigue una ambulancia privada", añadió.

La joven fue trasladada hasta el Hospital de Calle'i, donde no pudo ser atendida porque no contaban con especialistas ni materiales necesarios, por lo que fue derivada hasta el Hospital de Trauma.

"Justo cuando yo me fiché como para ingresar, sale una cirugía urgente. Yo ya no aguantaba el dolor y ahí es donde decidimos ir a un hospital privado", manifestó. Igualmente, dijo que permanece internada y que al mediodía de este lunes tendrá una cirugía.

"Me tienen que poner placas y clavos en la mano y vamos a ver qué tal es la recuperación", dijo Guedes.

Por último, la joven dijo que el conductor del auto se retiró del sitio apenas la subieron a la ambulancia y que no se está haciendo cargo de lo sucedido.