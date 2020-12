Chaco: Atípico festejo con corte de energía

La noche para recibir a la Navidad fue muy atípico a diferencia de años anteriores, ya que esta años los habitantes se conformaron en pasar la fiesta en sus respectivos hogares, no hubo celebración ya que la pandemia y el decreto presidencia no lo permitió a pesar del deseo de muchos sobre todo del sector más joven de la población.

En medio de preparativos familiares se tuvo bruscos cortes en el servicio de energía eléctrica, como ya es habitual, en cada noche donde los usuarios solo se limitaron a lanzar plagueos.

Hubo un prolongado corte, que hasta hizo pensar a muchos que la navidad iban a pasar en las oscuridad, en medio de la proliferación de mosquitos y el calor reinante la noche del jueves, hizo que algunos vecinos recordaran épocas pasadas cuando celebraban las fiestas navideñas al aire libre y con la luna alumbrando.

Son situaciones reiteradas que los usuarios ya no saben donde reclamar al producirse pérdidas de electrodomésticos que son los más propensos a averiarse por los cortes intermitentes y bruscos que se tienen todos los días. Se repuso el servicio para tranquilidad de la población chaqueña para proseguir después los preparativos para la cena de Noche Buena.

Afortunadamente no hubo reportes de accidentes, no hubo fiestas en pistas de bailes todo se redujo a nivel del núcleo familiar y entre vecinos más allegados. AM