Central: Habrían notificado a contratistas sin autorización

“La segunda rendición de cuentas sí acompañó detalles de las supuestas 14 obras ejecutadas, donde puede apreciarse, que, aparentemente, todos los contratistas fueron invitados y notificados de las adjudicaciones de obras mucho antes de que hubiera alguna resolución de autorización de desembolso”, sostienen los fiscales del caso en su acusación.

Esos desembolsos hizo la Gobernación del Departamento Central a la fundación con los Fondos Covid.

CIAP CAMBIÓ FECHAS. La fundación primero no presentó en tiempo sus rendiciones ante la Contraloría, por lo que no podía haber recibido nuevos desembolsos.

Recién el 12 de mayo de este año, Tadeo Andrés Álvarez, presidente de fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), en un correo mandó formularios y facturas que supuestamente respaldan los proyectos, pero no había otro documento que identifique el destino del dinero, según la imputación.

Posteriormente, el 25 de mayo de 2021, Álvarez envía otro correo a la Contraloría rectificando la primera rendición de cuentas, cambiando las fechas de las facturas.

CENTRAL CAMBIÓ FACTURAS. También, el gobernador Hugo Javier González ese 25 de mayo presentó al Gabinete Civil de la Presidencia y a la Contraloría las mismas rendiciones de cuenta que la Fundación.

Luego de unos días, vuelve a presentar una segunda rendición, diciendo que esta era la “oficial”.

En esa rectificación, todas las facturas irregulares fueron reemplazadas por comprobantes de compras completamente diferentes, de los contratistas José Félix Grau, Óscar Morel Oses y Óscar Laureano Gaete.

Sin embargo, “los documentos anexados como aval de la ejecución de las 14 obras no corresponderían tampoco con la realidad ya que al parecer, varias fueron realizadas en fechas distintas a las que figuran en las actas de inicios de obras”, según intervinientes.

Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Arce y Luis Said procesaron a González y las otras 14, entre funcionarios y ex funcionarios de Central y miembros de la CIAP, por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.



5.105.600.000

guaraníes desembolsó Central en cuatro cheques a la fundación para construcción y pavimentación.