Cebolleros emplazan al Gobierno para la provisión de semillas

Sin embargo, hasta la fecha siguen sin recibir respuestas del Gobierno a pesar de las constantes llamadas de los pequeños productores, según denunció Alfredo Gamarra, de la Asociación Frutihortícola y Pecuaria de Ybytymí.

“Nosotros habíamos hecho nuestro pedido al Ministerio (de Agricultura y Ganadería) el 27 de enero, pero hasta hoy día no tenemos respuestas. Llamamos y nos dicen que aún no tienen las semillas, pero no es cierto”, dijo el productor a NPY.

Gamarra lamentó que con el actual ya van dos años que los pequeños productoras de la asociación —que ahora son 250 socios— no están recibiendo ayuda del MAG.

Denunció que el año pasado la cartera estatal les envió apenas 30 kilos de semilla para unos 400 socios. “30 kilos es una burla”, expresó.

Explicó que les urge la entrega de las semillas porque “este es el momento de plantar”, ya que su modelo de siembra es con el uso de los semilleros, no así la siembra directa.

Es por eso que tomaron la decisión de emplazar al Gobierno; de lo contrario, amenazan con cerrar la ruta Paraguarí-Villarrica. Piden un kilo de semillas para cada productor.

“Estamos dispuestos a todo”, expresó tajantemente, al mismo tiempo de explicar que no tienen para comprar las semillas, que ahora están a G. 1.800.000 el kilo. Mientras que la más barata cuesta unos G. 1.400.000.

"¿De dónde nosotros vamos a sacar esa plata en este momento?", se preguntó Gamarra.

Haciendo un cálculo aproximado con el precio más bajo de la semilla multiplicado por 500 productores, el Gobierno debe desembolsar unos G. 700 millones para la provisión de semillas para los productores de Ybytymí.