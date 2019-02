CDE: Suspenden traslado de equipos de hospital regional al IPS

Con carteles y banderas, funcionarios del hospital regional, dependiente del Ministerio de Salud, se instalaron bajo un toldo frente al edificio para manifestarse en contra del traslado de los equipos de la Unidad de Terapia Intensiva.

La semana pasada un grupo de médicos y usuarios ya habían evitado el traslado de los equipos, informó el periodista de Última Hora Wilson Ferreira.

Uno de los manifestantes, el enfermero Javier Acosta, mencionó a Última Hora que temen que el hospital sea desmantelado. Argumentó que la decisión de unificar el servicio es por no contar con una política para el sistema sanitario.

“El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, para nosotros, no tiene una política de salud para la República del Paraguay. Es por ello que está queriendo llevar el hospital regional a otro predio haciendo una fusión de unidad de acción”, comentó.

Acosta indicó que la idea de unificar el servicio es ilógica y carece de fundamento. “En estos momentos el Ministerio no dispone de presupuesto, no dispone de insumo, no dispone de medicamentos, la gente se muere por falta de atención y la misma cosa sucede en IPS, entonces es algo ilógico, no tiene fundamento”, añadió.

El enfermero criticó el convenio establecido entre el IPS y Salud Pública, ya que, a su parecer, va en detrimento del pueblo.

“Ellos quieren convertir el IPS como un Ministerio de Salud, fusionar ahí, atender ahí, supuestamente, entre los usuarios aportantes y los no aportantes. El día de mañana va a haber un enfrentamiento entre asegurado y no asegurado”, refirió.

Hospital Regional de CDE.jpg Se abrió una mesa de negociación por el traslado de equipos del Hospital Regional del CDE. Foto: Wilson Ferreira.

Los manifestantes también exigen al Ministerio de Hacienda el desembolso de recursos para la construcción de un Hospital General Departamental, así como el regreso de la cama de terapia, los respiradores y de las bombas de infusión que ya fueron trasladados.

Por su parte, Federico Schrodel explicó que el traslado fue suspendido debido a que se estableció una mesa de diálogo.

Sostuvo que la intención del Ministerio en conjunto con el IPS era unificar la atención de terapia y crecer en números de camas para la población. Pero, posteriormente, se llegó a un acuerdo de que también se trasladen las áreas de Clínica Medica y Traumatología, ya que los pabellones necesitan ser reparados.

"Tenemos una realidad a la que no podemos ser ajenos, nadie quiere irse ni salir del hospital, pero sí tenemos que buscar la forma de que esto se reforme o construir un hospital nuevo, porque esto no da más", confesó.