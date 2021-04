CDE: Investigan supuesto esquema de desvío de medicamentos del IPS

La doctora Ana Liz Jara, directora del IPS de Ciudad del Este, explicó que junto al Área de Interior del ente se está investigando la denuncia de un supuesto esquema de desvío de medicamentos.

“Ya se está investigando este tema con el fin de dilucidar realmente lo que aconteció, porque menciona el nombre de personas que lejos de estar intentando robar a la institución como es el IPS, lo que siempre hicieron fue donar al Hospital Integrado”.

DESVÍO. Antifebriles, antihipertensivos, medicamentos protocolizados que si deben pasar por su mano serían los medicamentos supuestamente desviados, indicó la doctora Jara. “Para hablar de desvío, el receptor tendría que ser un no asegurado y hasta ahora las receptoras de esos medicamentos son personas aseguradas”.

Indicó que no se puede hablar de personas que tengan ganas de robar. “En un contexto político estoy hablando, cuando esas personas son las que donan un laringo (equipo médico) de un G. 1.800.000 y otros insumos y otras cosas”.

Según la directora, en la institución que dirige tiene varios jefes de apoyo médico, bajo quienes está la tutela de la farmacia.

“Le llegó la nota y no sé si cayó en el olvido o alguna otra cosa, pero no había sido recepcionada de parte de mi jefe, creo que otras personas habían hecho llegar algo, pero no así de manera formal como nosotros acostumbramos y una vez que llegó la nota (denuncia) ya fue remitida e instalada para su investigación”, señaló la doctora Jara.

PROCESO. Vamos a dar la oportunidad de defensa e investigar para poder llegar a la verdad. “Primero se aparta a las personas que están en el circuito y se empieza una investigación informativa de documentación. El sistema de farmacia está totalmente informatizado, por lo que uno puede saber a qué hora se generó la consulta, cuáles fueron los medicamentos proveídos”.

Dijo que también se puede saber quién retiró los medicamentos. “Porque en la farmacia tiene que firmar el que retira, con número de cédula, nombre y número de teléfono. Una vez que esto empiece se van a rescatar todos esos documentos y se va a empezar a hacer lo que nosotros llamamos ‘investigación institucional’ y luego instaurar el respectivo sumario, que corresponda”.

En otro momento, indicó que el sistema de entrega de medicamentos, aplicado actualmente, ya está algo obsoleto.

“A pesar de que nuestro sistema informático del IPS es uno de los que funcionaron siempre, pero en manos de personas que pueden vulnerar eso. Si cae en mano de los que lo utilizan bien, todo bien, pero si cae en manos de personas que lo puedan mal utilizar se presenta vulnerable”.

Empero espera que la investigación sea rápida. De confirmarse los hechos, se debe dar lugar a un sumario para la sanción del o los funcionarios involucrados.

“La investigación debería ser rápida, es una investigación hábil, ahora el proceso de castigo eso sí tiene su tiempo”, señaló la directora del Hospital Regional del IPS.