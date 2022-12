La Fiscalía realizó dos allanamientos en la ciudad de San Lorenzo en el marco de la investigación de la muerte del ex fiscal Javier Ibarra.

La Fiscalía imputó por hurto especialmente grave a la trabajadora doméstica tras dar positivo a la prueba de antimonio, de residuos de disparos, en su mano izquierda. La mujer está detenida y la jueza Elsa Idoyaga, del Juzgado de San Lorenzo, dictó su prisión preventiva.

El abogado Avelino Britos afirmó a Monumental 1080 AM que solicitará la revisión de medida para su cliente el lunes de la próxima semana.

"No es suicido, evidentemente, no pueden mantener esa teoría, porque mi defendida no llevó el arma, pero en este caso es un homicidio. El arma que mató llevaron los que le mataron", manifestó el profesional del derecho a la radio este viernes.

Aseguró que existen cámaras de circuito cerrado que pueden demostrar que Villalba no se llevó el arma y que anterior al hallazgo, la mujer no salió de su domicilio, pero que le está costando conseguir, debido a la que los propietarios no accedieron aún al pedido.

La única detenida por la muerte del ex fiscal de la Unidad Especializada Antidrogas del Ministerio Público y ex viceministro de Seguridad Interna lamentó este viernes en una nota para NPY que haya sido involucrada en el caso y pidió el esclarecimiento a las autoridades.

La trabajadora doméstica dio su versión del hecho y reveló que en la mañana que se encontró a su patrón muerto con lo único que había entrado en contacto fue con la mascota del fallecido, que es un perro pequeño, que estaba en la calle cuando llegó a la vivienda. La subió en sus brazos para poder ingresarla a la casa.

Su defensa no descarta que se haya producido una contaminación en ese ínterin, ya que el perro podía haber salido e ingresado de la casa, cuyos accesos estaban entreabiertos cuando se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de Javier Ibarra.

Aseguró que en ningún momento entró en contacto con el arma de fuego, que hasta el momento está desaparecida y que habría sido utilizada en la muerte de Ibarra. De acuerdo con las pericias, se trataría de una pistola semiautomática calibre .22.

La víctima fatal presentó dos disparos de arma de fuego a la altura del sien.

En principio, la hipótesis fue un posible sicariato, pero esto fue perdiendo fuerza, luego de que la comisaria Rossana Chávez, del Departamento de Criminalística, dio a conocer el resultado de la prueba de nitritos y nitratos que se le practicó a Ibarra.

La jefa policial sostuvo que la prueba detectó restos de pólvora en la mano de Ibarra, con lo que cobró fuerza la sospecha de un suicidio. Hasta el momento, no se descartan las dos teorías.

El caso es indagado por un equipo de fiscales conformado por Gerardo Mosqueira, Andrés Arriola y Julio Ortiz.