El análisis del juicio político a la fiscala general de Estado, Sandra Quiñónez, no solo se centra en el mal desempeño de sus funciones, según el libelo acusatorio contra ella. Los colorados también lo utilizan como ring político de cara a las internas de la ANR.

Fue lo que se vivió en la segunda jornada de estudio en la Cámara de Diputados. Tanto la bancada de Honor Colorado como la de Fuerza Republicana se acusaron mutuamente de los emblemáticos casos de corrupción en los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez.

Más de la mitad de las casi cinco horas de debate en la sesión del lunes fueron utilizadas por los colorados para lanzarse acusaciones mutuas e intentar sacar ventajas políticas.

El diputado cartista Basilio Núñez calificó el debate como un “juicio electoral”. “Esto es un juicio al líder del movimiento Honor Colorado (Cartes), al candidato que va a ganar el 18 de diciembre (Santi Peña) y tengo miedo que también lo conviertan en un juicio al presidente de la ANR y diputado (Pedro Alliana). No van a poder atajar la victoria, nos quieren sacar de la cancha”, dijo.

Honor Colorado y Fuerza Republicana no solo se disputarán la candidatura presidencial de cara a las elecciones generales del 2023, también pelearán por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR), cuyos candidatos son los principales líderes: Mario Abdo y Horacio Cartes.

Núñez aprovechó la sesión y expuso publicaciones periodísticas en las que se hace referencia a hechos de corrupción durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Citó el caso del supuesto pedido de coima del ex ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor por el caso Messer y apuntó hacia Arnaldo Giuzzio por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Este Gobierno corrupto, que tiene más de 90% de rechazo. Este es un Gobierno que hasta la Contraloría dijo que se está hundiendo. Ustedes están operando para que la esposa del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, sea fiscala general del Estado y salve a sus corruptos”, dijo.

Juicio y debate electoral

El también cartista Walter Harms aseguró que el movimiento Fuerza Republicana busca ganar unas internas “poniendo como fiscala general del Estado a la esposa del vicepresidente, Hugo Velázquez”. No obstante, ese hecho fue desmentido por los legisladores oficialistas recordando que Lourdes Samaniego solicitó permiso al Ministerio Público.

“Si van a seguir teniendo a Horacio Cartes como figura a tirotear, avísennos bien, para que no esperemos que lleguen los argumentos jurídicos. Yo creo que intentan sacar un rédito político de una herramienta coyuntural. Es una estrategia válida, pero disimulen un poco. Este es un circo en el que lo que menos hacemos es traer un argumento válido”, refirió.

Por su parte, la diputada Del Pilar Medina, quien leyó un libreto, también aseguró que el oficialismo busca ubicar en la Fiscalía General del Estado a una persona leal a ellos para intentar ganar las internas.

La legisladora cartista citó a algunos referentes del Gobierno como Juan Villamayor y recordó que el mismo buscaba un “acuerdo secreto para intentar pagar la deuda de Petropar”.

También se refirió al ministro anticontrabando Emilio Fuster, que “mientras duerme pasan todos los camiones de contrabando”, y contra el titular de la Seprelad, Carlos Arregui, “quien se encarga de ensuciar a Cartes ante organismos internacionales”, expresó.

“Solo les importa sacarle del camino a Cartes y sacarlo del poder. Mientras buscan someter al pueblo con ollas populares y semillas. Este Gobierno se alió desde un inicio con el enemigo para impedir que Santi Peña gane, no importa ensuciarle a Cartes. Quieren sacarle del camino a Cartes, a Santi y a sus seguidores que somos nosotros”, acusó.

Oficialistas retrucan al cartismo

El diputado oficialista Colym Soroka respondió a las acusaciones de sus adversarios coyunturales y también hizo referencia a la gestión de Horacio Cartes y la corrupción en el gobierno anterior.

“Ya que citaron a los grandes valores de nuestro Gobierno, les menciono a algunos grandes personajes del Gobierno anterior como Francisco Alvarenga (ex comandante de la Policía), con ocho años de cárcel; Justo Cárdenas (ex titular del Indert), buen personaje; Boidanich de Seprelad; el ilustrado Jorge Gattini (ex ministro del MAG), un gran recaudador acusado de manosear el MAG, y podemos seguir con el gran fracaso del Metrobús. Si vamos a hablar de los personajes de cada Gobierno, esto va a seguir”, advirtió.

El diputado dijo que es mentira que la esposa de Hugo Velázquez está en la línea de sucesión. Reconoció que la salida de Sandra Quiñonez “no será muy bueno para ninguno de los bandos. El pueblo pide una justicia independiente, que libere a la Fiscalía de los que tienen dinero”, dijo.

Por último, el legislador oficialista aseguró que “Efraín Alegre sueña con que su contrario sea Santiago Peña, ya que será más fácil ganarle a él. Su peor pesadilla es Hugo Velázquez”, sentenció.

Roberto González fue otro de los oficialistas que intervinieron para tratar de desacreditar las expresiones cartistas.

“Quienes quieren defender a Sandra Quiñónez deslizan discursos atacando a Mario Abdo Benítez. No comparto las disparatadas, pero solo para recordarles les pregunto si el caso Metrobús fue durante nuestro Gobierno. Este fue el buque insignia donde se enseña cómo robar. Ellos ya sabían que era una obra inviable, pero siguieron adelante. La empresa de seguro que se contrató estaba ligada al ex ministro de Obras Públicas, Jiménez Gaona”, indicó.

Asimismo, González recordó que durante el gobierno de Horacio Cartes también se concedió una prórroga, mediante decreto y no una ley, de Tape Porã a una firma relacionada a Jiménez Gaona. “Hoy el 50% del paquete accionario lo tiene Horacio Cartes”, sostuvo.

“A la compañera Del Pilar Medina le digo que no les tenemos miedo, porque cuando su padrino no era significativamente corrupto ya le ganamos y ahora le vamos a aganar otra vez”, aseveró.

Por otro lado, el legislador aseguró que la esposa de Hugo Velázquez no está en la cadena de sucesión, ya que está con permiso, y quien está llamada a suceder a Sandra Quiñónez es María Soledad Machuca, y si ella no está, le corresponde a Marco Alcaraz.

Por su parte, el colorado cartista Derlis Maidana aseguró que el Gobierno decidió suspender las obras del Metrobús para desmeritar a la gestión de Horacio Cartes.

Diputada pide prudencia a sus correligionarios

La oficialista Jazmín Narváez salió al paso del duro cruce entre sus correligionarios y lamentó que se estén jugando cartas muy fuertes en estas internas coloradas.

“Les quiero nomás decir que la posición en este tema es política. La historia da vuelta y cambia. Pasa lo mismo con los hechos de corrupción, pero para ser corrupto se necesita incurrir en un delito. Son por estas desacreditaciones que la gente nos señala”, afirmó.

La legisladora aseguró que en el caso de ganar las internas, ella misma buscará y adulará a quienes perdieron, y si su movimiento pierde, buscará unirse a los ganadores “teniendo como su única hoja de ruta al Partido Colorado”.

Tras la lectura de cuatro puntos de los 11 que integran el libelo acusatorio contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, finalmente se decidió llamar nuevamente a un cuarto intermedio hasta las 14.00 de este martes para seguir con el debate.