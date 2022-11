El candidato a la Junta de Gobierno y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, aseguró que mucha gente quiere que se aleje de la política, pero sostuvo que no les dará el gusto. Fue durante un acto político con funcionarios colorados de la Cámara de Diputados.

“Miren nuestros candidatos a presidente, a vicepresidente, al Senado, a Diputados, Alicia Pucheta, Del Pilar Medina, María Teresa Peralta, la Corte Suprema me ayudó mucho para que no nos roben, no podemos apartar por colores, vamos a ser un Gobierno para todos. Cuidemos nuestro país. Algunos tienen el sueño que me aleje de la política y aquí voy a morir”, sostuvo.