Cartes se posiciona y la izquierda sigue a líderes de oposición

Según el politólogo Marcello Lachi, con la crisis que envuelve actualmente al Poder Ejecutivo quedó demostrado una vez más la vigencia del ex presidente Horacio Cartes en la política. El analista opinó que la influencia de los países extranjeros es mínima, y que la izquierda es arrastrada por el liderazgo de la oposición, que actualmente está en manos del Partido Liberal.

Lachi señaló que el papel de Brasil fue superficial, al menos que existan cuestiones personales entre su presidente Jair Bolsonaro y Cartes, que hayan llevado al mandatario brasileño a convencer al ex presidente paraguayo para que no apoye el juicio político. Sobre el rol de la Embajada estadounidense, también lo valoró como escaso, porque según él, los hechos políticos marcaron la crisis. “La crisis se resolvió por la decisión personal de Horacio Cartes. Él hizo un análisis con su gente, y se convenció de que en ese momento le otorgaba mucho más poder apoyar y pedir el juicio político, y volverse luego el espónsor fundamental de Mario Abdo”, subrayó Lachi. Añadió que Cartes, como todos los políticos, y su entorno, lo que quieren es controlar el poder y las decisiones del Estado. “Estoy convencido de que cuando se pacifique todo él va a pretender un gobierno colorado. Como la crisis no ha pasado, Cartes prefiere decir que hace las cosas por el bien del país y del partido, pero para mí apunta a eso y a incidir en las decisiones de los próximos años con ministros propios”, aseveró. Otros partidos Lachi reiteró además que la oposición hoy está dirigida por el Partido Liberal, cuyo presidente es Efraín Alegre. “La izquierda no incide, no pudo ni incidir en hacer explotar el caso de Itaipú, que estalló internamente, y no tiene tampoco liderazgos para encabezar el proceso de la oposición”, indicó. Insistió en que la izquierda no tiene un rol propio, y que es arrastrada por el liberalismo. “El liberalismo tiene votos abultados en Diputados y Senadores. La posta de la oposición está en manos de los liberales, y no puede ser de otra forma”, resaltó Lachi. Por su parte, el analista Camilo Filártiga reafirma que la izquierda tiene complicaciones para presentar propuestas, por lo que se limita a hacer oposición al pedir el juicio político para el Ejecutivo, haciendo un reclamo “genuino”, demostrando preocupación.