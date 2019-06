Cartes reconoce que fue un error buscar su reelección vía enmienda

A dos años de la gran crisis política que generó la intención del ex presidente, Horacio Cartes , al buscar su reelección presidencial vía enmienda de la Constitución Nacional, este reconoció que fue un error proponer esa figura política.

“Si me preguntas hoy si fue un error, sí lo fue porque creó un clima innecesario", dijo el empresario y político colorado al ser consultado sobre el tema durante una entrevista publicada este lunes por Financial Times.

El periódico británico calificó que este fue el momento político más difícil que afrontó Cartes durante su Gobierno (2013-2018).

Asimismo, al ser consultado por otra candidatura a la Presidencia, el ex titular del Ejecutivo manifestó al medio que ha “completado un ciclo" políticamente. Sin embargo, también reconoció que se mantiene en el sector por "la influencia y la ambición", según el medio.

El proyecto de enmienda constitucional que promovió el movimiento Honor Colorado, liderado por Cartes, causó una profunda división en el ámbito político y social en el país.

Los entonces legisladores oficialistas y aliados (Frente Guasu y el sector llanista del PLRA) buscaron, por todos los medios posibles, imponer su proyecto para dar vía libre a la reelección presidencial de Horacio Cartes y la de Fernando Lugo.

Sin embargo, ciudadanos realizaron manifestaciones en contra del plan cartista el 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017.

Aquella movilización culminó con la quema de un sector del Congreso Nacional y en la muerte del joven dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Rodrigo Quintana, quien se encontraba en la sede del partido de oposición, cuando se realizó un atraco policial en el lugar.

La última jugada política de Cartes para mantenerse en el poder público fue presentarse como candidato a senador, pese a que la Constitución establece que todos los ex presidentes solo pueden ser senadores vitalicios, con voz, pero sin voto y sin dieta.

El ex mandatario resultó electo, pero a pesar de que la Justicia Electoral y la Corte Suprema lo habilitaron para ocupar una banca, sus pares legisladores no lo dejaron jurar y aceptaron a otros en su lugar.

Investigación por contrabando de cigarrillos

Por otro lado, en la entrevista con el Financial Times, Horacio Cartes también habló sobre uno de sus negocios empresariales más cuestionados, la producción de cigarrillos a través de su empresa Tabacalera del Este.

Esta firma ha llamado la atención a nivel internacional, incluso, se la menciona en informes sobre tráfico de drogas y lavado de dinero que opera en la frontera Brasil, Argentina y Paraguay.

Al respecto, Cartes alegó que no participa activamente en la gestión de la empresa y argumentó que el comercio de cigarrillos no tiene nada de malo, ya que aprovecha los bajos impuestos de Paraguay para adquirir el producto y vender en otros sitios.

"Creo que hay un problema de conceptos aquí. El contrabando para mí es cuando algo llega -a un país- sin pagar impuestos... Pero si tienes un producto a un precio atractivo y vienes a comprarlo, entonces eso no es contrabando ", sostuvo al medio.

Al ex jefe de Estado también se le preguntó sobre una investigación iniciada en el 2009 en EEUU llamada Heart of Stone, "centrada en la interrupción y el desmantelamiento de una importante empresa de tráfico de drogas y lavado de dinero que opera dentro del Área de la Frontera Tri (TBA) de Argentina, Paraguay y Brasil", según el texto de un cable clasificado 2010 lanzado por WikiLeaks.

"No, no, no. Ni consumo, ni uso ni nada más. Estoy muy en contra -de las drogas-", fue la respuesta de Horacio Cartes.