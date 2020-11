Captores liberan a encargado de estancia secuestrado por error

El secuestro del hombre fue denunciado por el administrador general de la Estancia López Ykua, Gustavo Villalba.

De acuerdo con el informe, el hecho se registró alrededor de las 14.30 del lunes cuando Teodoro Antunez llegó al establecimiento ubicado en Capitán Bado, Amambay, a unos 15 kilómetros del Puesto Policial 23° de la Colonia Puendy.

El hombre habría llegado al lugar a bordo de una camioneta de la marca Toyota Hilux y al bajarse para abrir el portón fue reducido por los supuestos autores, quienes se encontraban en otra camioneta.

Villalba señaló a la Policía Nacional que recibió una llamada desde el número del supuesto secuestrado y una voz masculina le solicitó la suma de G. 1.500 millones para liberar al encargado, a la vez de reconocer que se equivocaron de objetivo, pero que de igual manera querían el dinero.

El jefe policial indicó que no tiene los detalles concretos al respecto. "Nosotros tomamos intervención después, no tuvimos la denuncia inicial. Tomamos el caso después de que la familia haya decidido negociar y no los asesoramos inicialmente", acotó.

Antunez actualmente se encuentra en su casa y los investigadores le tomarán la entrevista preliminar para profundizar el caso.

Nimio Cardozo informó que en el secuestro están involucradas tres personas de muy corta edad, dos de ellas se manejaban con arma de fuego y otra con un garrote.

Por las características, la Policía Nacional descarta que se trate del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o de alguna facción criminal similar.

Señaló que se trataría de un grupo improvisado, que no tiene conocimiento para cometer este tipo de hechos.