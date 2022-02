Capasu dice que proyecto fronterizo "no es el camino"

El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sborovsky, sostuvo ayer que no se oponían a analizar medidas para darle mayor competitividad al comercio de frontera. “Pero que no nos traten de tontos porque no somos tontos. Entendemos que el trasfondo de este proyecto de ley no es el camino”, afirmó.