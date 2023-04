Candidatos a gobernador de Itapúa votaron a primera hora del día

El candidato por la ANR realizó el voto en la Escuela Clementina Irrazábal de Encarnación, mientras que Pereira, candidato del PLRA lo hizo en la Escuela Adela Speratti de Cambyretá.

Itapúa (2).jpeg Javier Pereira (PLRA) votó en la Escuela Adela Speratti de Cambyretá. Foto: AR.

Tito Vergara, en conversación con los medios de prensa, denunció que días previos a estas elecciones, una persona desconocida se comunicó con él vía mensaje y le ofreció un software para adulterar los resultados de las máquinas. Señaló que el hecho fue denunciado ante el Ministerio Público y espera que se investigue para llegar a la persona responsable.

voto.jpeg Federico "Tito" Vergara voto en la Escuela Clementina Irrazabal de Encarnación. Foto: AR.

“En realidad, creo que se trata de un intento de estafa. He recibido en mi celular hace tres días un mensaje de un número desconocido, que me hablaba de una cierta propuesta sobre un software que tenían con el cual podrían hacer ciertas modificaciones en las máquinas. Intentaron tener un contacto personal, eso no se dio. Nosotros como corresponde anteayer hemos realizado la denuncia ante la Unidad 9 del Ministerio Público para que se investigue”, expresó Vergara.