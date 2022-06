Camioneros se movilizan contra la suba que podría concretarse hoy

Indicó que la entidad cuenta con al menos 30 camioneros asociados que ya están movilizados, atendiendo a que el 60% de la economía de la zona se halla paralizada y que la situación ya es insostenible.

Por otra parte, hoy era la fecha que, en principio, estaba marcada para la concreción del aumento de las naftas y el diésel, pero no se anunció nada. Desde el sector de los emblemas privados trascendió que las subas se concretarían esta tarde.

Tanto la empresa pública como los privados ratificaron la necesidad del incremento. La telenovela de los combustibles ya se arrastra desde mayo pasado, cuando los emblemas anunciaron que incrementarían en junio.

Desde ese tiempo a esta parte también se sumó Petropar, respecto a que era inevitable el reajuste. Incluso, puso el 15 de junio como fecha tope para mantener los precios.

Pese a que manifestó que ayer iba a dar el anuncio correspondiente, el titular de la empresa estatal, Denis Lichi, no lo hizo. Ante la consulta realizada, se limitó a responder escuetamente: “Aún no tenemos nada”.

Por otra parte, también trascendió que los intereses políticos de las internas partidarias están jugando un aspecto importante, atendiendo a que el reajuste de precios de los hidrocarburos es motivo de alto rechazo ciudadano. Lichi inscribió ayer su precandidatura a gobernador de Cordillera.

En el sector privado, el operador del emblema Petromax, Sergio Escobar, apuntó que en principio todo estaba previsto para que hoy se produzca el incremento, pero extraoficialmente le llegó la información de que el Gobierno pidió que aún no se alcen los precios y los emblemas están haciendo todo lo posible.

“No hay información. No nos avisaron aún sobre la suba”, dijo.

Escobar remarcó, no obstante, que el incremento tendrá que darse debido a que los precios internacionales así lo disponen y no descartó que se produzca entre hoy y mañana. Afirmó que Petropar apenas está empatando y ya no genera ninguna utilidad y los privados, que tienen altas inversiones, no pueden operar a pérdida.



700

guaraníes es la estimación del monto que se estarían incrementando en todos los combustibles en breve.