Camioneros, conductores de plataformas y productores se movilizan hoy

Darío Toñánez, representante de los camioneros de Tobatí, indicó que decidieron salir a las calles porque no hay acuerdo y "no existe voluntad de solucionar". Piden bajar G. 1.500 los precios del diésel tipo III y la nafta de 93 octanos.

"Estaremos en varios puntos del país, en muchos puntos, en Arroyos y Esteros, Caacupé, Itauguá, Itá, Capiatá, Paraguarí, Limpio, Acceso sur y Asunción, todas las plataformas, mototaxis y deliverys también", manifestó este lunes a Monumental 1080 AM.

Lea más: Camioneros apuntan al bloqueo de rutas al no lograr acuerdo con el Gobierno

Desde tempranas horas, choferes de las plataformas se aglutinaron y se apostaron al costado de la ruta en la zona del viaducto Madame Lynch, sobre la avenida Mariscal Estigarribia.

Uno de los voceros del sector, Basilio Duarte, dijo a la radio que la idea es hacer un recorrido a pasos de peatón en el transcurso de la mañana en zonas de la capital.

Ambos gremios coincidieron en la posición de no reunirse más con las autoridades nacionales para llegar a una solución. "Que anuncien a través de la prensa y no entre cuatro paredes", acotó Toñánez al respecto.

Más detalles: Productores frutihortícolas protestarán el lunes en capital

"Decidimos no formar ningún equipo negociador. No vamos a asistir (a reuniones), el anuncio lo tiene que hacer la prensa y si satisface nuestro requerimiento nos movilizamos. Si alguien va en nuestra representación, vamos a desconocer, no forma parte de nuestro grupo", agregó, por su parte, Duarte.

Según el dirigente de las plataformas, las 200 tarjetas Oikoite de Petropar que recibió el sector para el descuento de los precios del combustible no funcionaron.

Félix Núñez, de la Organización Nacional de Cañicultores, en una conversación con el mismo medio, también señaló que se movilizarán esta jornada en Asunción en reclamo del incumplimiento de un acuerdo firmado el 24 de marzo pasado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de una ley de emergencia.

Le puede interesar: Camioneros anuncian paro nacional el lunes

Explicó que en su momento se acordó que la cartera estatal crearía un proyecto en apoyo a la agricultura familiar, que se presentaría para el 30 de abril, pero que hasta el momento no se sabe nada de él.

En cuanto a la ley de emergencia nacional, que tenía vigencia desde el 5 de abril hasta el 5 de octubre de este año y contemplaba la distribución de 20.000 kits de alimentos y la refinanciación de deudas, no se cumplió.

Se movilizarán con la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), a la cual se adhieren los productores aglutinados en el Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas, que tienen previsto hacer una manifestación frente al MAG en la mañana de esta fecha, para exigir que se frene el contrabando. Alegan que existe una baja considerable de distribución y venta de los productos de sus huertas.