Calé a Valenzuela: “¿Y por casa cómo andamos?”

El obispo, en entrevista con ÚH, afirmó además que “la clase política nos está llevando al abismo”.

Para Galaverna, “usar por ejemplo el término seccionalero en el sentido despectivo que los medios instalaron me parece una infeliz expresión y en cuanto a las críticas a la Justicia a la corrupción me parece atinado lo que dijo”.

No obstante, agregó que monseñor se refirió a la corrupción solo en el sector público, “cuando no hay corrupción en la administración pública si no hay corrupción en el sector privado. Eso es aquí y en cualquier lugar del mundo. Está el viejo dicho de la corrupción es como el tango, se baila de a dos”, indicó.

No obstante, dijo que es un mensaje “que merece consideración, que merece atención. Naturalmente como todo ser humano comete errores y finalmente, si uno quisiera confrontar, que no es mi intención, le preguntaría a él como hombre de Iglesia ¿y por casa cómo andamos?”, preguntó el senador sin hacer mención a ningún caso en particular. “No me refiero a nada en particular pero incluyo lo particular en el todo “, dijo.

Los presidentes de seccionales, por su parte, lanzaron un comunicado donde apuntan que su trabajo como seccionaleros es desempeñar “acciones de interés social”.