Cajonean pedido de ampliación por G. 4.500 millones para sanción ficta

No se puede dar ropaje jurídico a una movida política que intentó dilatar el tratamiento por falta de votos. Federico Franco Troche, concejal (JP).

Movilización. Intendencia pide reajuste salarial, pero cuestionan que no haya lista.

“Gestión”. Benegas, quien busca reelección, pedía que dictamen vuelva a comisión cuando no había votos para aprobación.

Concejales leales al intendente de Asunción, César Ojeda (ANR), cajonean en la Comisión de Hacienda y Presupuesto el proyecto de ampliación de presupuesto para la Dirección de Gestión y Reducción de Riesgos por valor de G. 4.500 millones para que no se trate en el pleno de la Junta Municipal –al menos hasta no lograr mayoría para aprobación– y lograr sanción ficta. Este mensaje de la Intendencia forma parte de los tres pedidos de ampliación presupuestaria, a poco tiempo de las elecciones. Para el ejecutivo municipal ya se cumplieron los 45 días para una promulgación directa.

Por su parte, el concejal Federico Franco Troche (JP) dijo que en el caso del presupuesto para emergencia el plazo vuelve a correr desde la vuelta a comisión. “Se realizó una serie de movidas que imposibilitaron que la Junta se expida. Pudo haber una sanción ficta si es que no se hubiese tratado, pero constan los dictámenes ingresados por el rechazo. No se puede dar ropaje jurídico a una movida política que intentó dilatar el tratamiento porque no tenían los votos para aprobar. Quisieron tratar solo cuando tenían los votos”.

Cuestionó que este pedido de ampliación, de G. 4.500 millones, sea sin justificar de dónde se sacarán los recursos para sostener el incremento. “El dengue no puede ser considerado pandemia, es endémico y debe estar presupuestado anualmente porque son trabajos rutinarios. O como la limpieza de cauces de arroyos y recolección de basura va a ser un acto de emergencia. Eso es parte del trabajo normal de un municipio”.

El presidente de la Junta, Humberto Blasco (PLRA), señaló que dichos recursos se podrían destinar para compra de camiones pequeños para la recolección de basura en barrios con caminos estrechos, pero se sigue destinando a la Dirección de Reducción de Riesgos. “La recolección de basura es una tarea ordinaria, permanente”.

ANTECEDENTE. Las veces que el dictamen aparecía en el orden del día, la concejala Fabiana Benegas (ANR), precipitada solicitaba que vuelva a la Comisión de Hacienda y Presupuesto que ella preside. La edil, quien busca su cuarto periodo en la Junta y es cercana a Óscar Nenecho Rodríguez, en la mayoría de las veces solo realiza intervenciones para pedir aprobación de cuestionados dictámenes.

La primera vez que se trataron los tres pedidos de ampliación presupuestaria para salarios, emergencia sanitaria y reprogramaciones, el 12 de agosto, los concejales opositores lograron enviar a la comisión para análisis. Ese mismo día ya había dictamen nuevamente y convocaron al día siguiente a una extraordinaria virtual.

Siempre en el marco de la prisa para aprobar, el concejal oficialista Ricardo Martínez (PJ) solicitó que los tres dictámenes se traten de una vez, a pesar de ser rubros distintos. El presidente de la Junta, Humberto Blasco, en ese entonces oficiaba como intendente interino, ya que “coincidentemente” Ojeda alegó estar de viaje. Cuando los oficialistas se percataron de que no lograrían los votos y Blasco iba a solicitar retirar los mensajes abandonaron la sesión virtual. Benegas, quien estaba como presidenta de la Junta, pedía a sus colegas que prendan sus cámaras, luego recibió un llamado y también desapareció de la reunión que dirigía.

4.500 millones de guaraníes es el pedido de ampliación de Intendencia para gastos de emergencia por Covid-19.



7.166 millones de guaraníes piden para reajuste salarial y bonificaciones, pero no dan a conocer lista de beneficiarios.



170.026 millones de guaraníes para reprogramación de ingresos y 44.229 millones para ampliación de ingresos y gastos.