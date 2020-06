Fue elegido por los lectores de la reconocida revista Total Guitar, de Reino Unido, como el mejor guitarrista de todos los tiempos.

Le puede interesar: Músico Brian May contó que sufrió un ataque al corazón

Incluso, superando a Jimi Hendrix, uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock.

"¡Todavía sin palabras! Pero estoy feliz de poder inspirar tales trabajos en personas con talento", señaló en su cuenta de la red social.

Una publicación de Sputniknews señaló que el músico de rock, pese a que tomó el lugar de Jimi Hendrix, May afirmó que el guitarrista es y siempre ha sido su "número uno" y que nunca deja de aprender de él.

Lea más: Queen dedica You Are The Champions a la lucha contra el coronavirus

"Supongo que esto me dice que lo que he hecho ha influido en las personas, y eso significa mucho para mí (...). Nunca afirmaré ser un gran guitarrista en el sentido de ser un virtuoso. Creo que solo trato de tocar desde el corazón y eso es todo", remarcó.

Brian May es un músico británico, de 72 años, que se alzó a la fama en el inicio de la década de los 70 como guitarrista de Queen. Es el autor de numerosos hits de la legendaria banda de rock, como We Will Rock You y The Show Must Go On.