Buscan impulsar a la mujer latina

Dos reconocidos vocalistas y compositores, la española Rosalía y el estadounidense Pharrell Williams, llamaron a las casas discográficas y plataformas de “streaming” a crear ambientes más favorables para las mujeres en la industria musical, desfavorecidas por un supuesto “algoritmo machista”. Ambos se presentaron en la conferencia virtual Latin Music Week, de la organización Billboard, durante una charla en la que también explicaron el proceso de sus respectivos trabajos. “En la industria de la música latina sigue habiendo un problema sistémico, que impide que las mujeres tengan las mismas oportunidades de crecer y el mismo éxito que los hombres”, afirmó la cantautora. “Esto no significa que no esté agradecida por todo lo que está pasando en mi carrera y, sí, yo trabajo muchísimo, pero sé que hay muchas mujeres artistas que también trabajan mucho, pero que las cosas no se alinearon de la forma en la que pasó conmigo”, dijo.